Γιάννης Ζουγανέλης: Θαυμάζω καθημερινά την κόρη μου, στην αρχή ισορροπούσα ανάμεσα στη συγκίνηση και στη χαρά
Ήταν εξαιρετικό το να συνυπάρξω μαζί της, πρόσθεσε για την πρόσφατη συνεργασία του με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Τον θαυμασμό του για την κόρη του εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Γιάννης Ζουγανέλης, με αφορμή την πρόσφατη συνύπαρξή τους στη σκηνή. Οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στην παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο».
Όπως είπε ο μουσικός και ηθοποιός, καθημερινά θαυμάζει την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Παρόλα αυτά, αρχικά τον διακατείχε κυρίως συγκίνηση και χαρά για όσα καταφέρνει η τραγουδίστρια.
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, ο Γιάννης Ζουγανέλης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν ειλικρινά εξαιρετικό να συνυπάρξω μαζί της. Έβλεπα επαγγελματικά την ισορροπία της, την ευγένειά της. Καθημερινά τη θαυμάζω. Στην αρχή ισορροπούσα ανάμεσα στη συγκίνηση και στη χαρά».
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Γιάννης Ζουγανέλης πριν από έναν περίπου χρόνο είχε αναφερθεί ξανά στην κόρη του, τονίζοντας πως αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την τέχνη της και ότι έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της διαδρομή στη μουσική βιομηχανία.
«Η Ελεωνόρα είναι πάρα πολύ συνειδητή, αυτό που κάνει το κάνει με αγάπη και το κάνει με μια διάθεση να απευθυνθεί σε όλους αυτούς που 20 χρόνια την αποδέχονται. Η Ελεωνόρα είναι μία ξεχωριστή περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Happy Day», τον Μάρτιο του 2025.
