Το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες για το έργο τους στην Οπτογενετική
ΚΟΣΜΟΣ

Το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες για το έργο τους στην Οπτογενετική

Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel οι φετινοί νικητές

Το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες για το έργο τους στην Οπτογενετική
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Με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026 τιμώνται ο Αμερικανός Karl Deisseroth (Καρλ Ντάισεροθ) και οι Γερμανοί Peter Hegemann (Πέτερ Χέγκεμαν) και Georg Nagel (Γκέοργκ Νάγκελ) για το έργο τους στην Οπτογενετική, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.

Με το φετινό βραβείο τιμάται η τριάδα των επιστημόνων «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τα φωτοενεργοποιούμενα ιοντικά κανάλια και την οπτογενετική», μία μέθοδο που επιτρέπει να δειχθεί ο τρόπος με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου», ανακοίνωσε η Επιτροπή του Νόμπελ.


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