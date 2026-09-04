Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέβασε φωτογραφίες αγκαλιά με άλλη γυναίκα μετά τον χωρισμό του
Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέβασε φωτογραφίες αγκαλιά με άλλη γυναίκα μετά τον χωρισμό του
Το μοντέλο ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι χώρισε έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης
Αγκαλιά με μία γυναίκα πόζαρε ο Γιάννης Σπαλιάρας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους από τη θάλασσα, λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του.
Το μοντέλο αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς με την πρώην σύντροφό του, Αγγελική, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης. Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Σπαλιάρας ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο στιγμιότυπα, στα οποία εμφανίζεται κοντά με μία γυναίκα, με τους δύο να χαμογελούν στον φακό φορώντας τα μαγιό τους. Και στις δύο εικόνες, το μοντέλο τοποθέτησε μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε τον χωρισμό του στις 19 Αυγούστου μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Facebook. Όπως σημείωσε, το τέλος της σχέσης με την πρώην σύντροφό του ήρθε καθώς «οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν». Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».
Το μοντέλο αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς με την πρώην σύντροφό του, Αγγελική, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης. Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Σπαλιάρας ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο στιγμιότυπα, στα οποία εμφανίζεται κοντά με μία γυναίκα, με τους δύο να χαμογελούν στον φακό φορώντας τα μαγιό τους. Και στις δύο εικόνες, το μοντέλο τοποθέτησε μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε τον χωρισμό του στις 19 Αυγούστου μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Facebook. Όπως σημείωσε, το τέλος της σχέσης με την πρώην σύντροφό του ήρθε καθώς «οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν». Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».
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