Ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ φέρεται πως δεν θα υποδυθεί τον Αχιλλέα στην «Οδύσσεια», ο ρόλος που έχει αναλάβει
Ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ φέρεται πως δεν θα υποδυθεί τον Αχιλλέα στην «Οδύσσεια», ο ρόλος που έχει αναλάβει
Υπήρξε διαρροή από υπάλληλο της ουγγρικής εταιρείας διανομής της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν και σύμφωνα με αυτή, ο ηθοποιός ενσαρκώνει μια λιγότερο γνωστή μορφή της ελληνικής μυθολογίας
Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από τη συμμετοχή του τρανς ηθοποιού Έλιοτ Πέιτζ στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς ενώ αρχικά υπήρξαν έντονες φήμες ότι θα υποδυθεί τον Αχιλλέα, νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ο ρόλος του πιθανότατα είναι διαφορετικός.
Όπως αναφέρει το Them, υπήρξε διαρροή από υπάλληλο της ουγγρικής εταιρείας διανομής της ταινίας και σύμφωνα με αυτή, ο ηθοποιός φέρεται να ενσαρκώνει τον Σίνωνα, μια λιγότερο γνωστή μορφή της ελληνικής μυθολογίας.
Ο υπάλληλος φέρεται πως απέστειλε σε μέσο ενημέρωσης έναν κατάλογο με τους Ούγγρους ηθοποιούς μεταγλώττισης και τους αντίστοιχους χαρακτήρες της ταινίας και στη λίστα, το όνομα του Έλιοτ Πέιτζ εμφανιζόταν δίπλα στον χαρακτήρα Σίνωνα και όχι του Αχιλλέα.
Ο Σίνων συνδέεται με τον Τρωικό πόλεμο, όμως δεν εμφανίζεται στην «Οδύσσεια» του Ομήρου, αλλά στην «Αινειάδα» του Βιργίλιου. Σύμφωνα με το έπος, είναι ξάδερφος του Οδυσσέα και περιγράφεται ως ο στρατιώτης που έπεισε τους Τρώες να βάλουν τον Δούρειο Ίππο μέσα στην πόλη, μια κίνηση που οδήγησε στην καταστροφή της Τροίας.
Η είδηση μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εταιρεία παραγωγής.
Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.
Όπως αναφέρει το Them, υπήρξε διαρροή από υπάλληλο της ουγγρικής εταιρείας διανομής της ταινίας και σύμφωνα με αυτή, ο ηθοποιός φέρεται να ενσαρκώνει τον Σίνωνα, μια λιγότερο γνωστή μορφή της ελληνικής μυθολογίας.
Ο υπάλληλος φέρεται πως απέστειλε σε μέσο ενημέρωσης έναν κατάλογο με τους Ούγγρους ηθοποιούς μεταγλώττισης και τους αντίστοιχους χαρακτήρες της ταινίας και στη λίστα, το όνομα του Έλιοτ Πέιτζ εμφανιζόταν δίπλα στον χαρακτήρα Σίνωνα και όχι του Αχιλλέα.
The Right Freaked Out About Elliot Page Playing Achilles, Turns Out He's Probably Playing a Different Mythological Figure https://t.co/hp5jJE8kOq— Them (@them) June 25, 2026
Ο Σίνων συνδέεται με τον Τρωικό πόλεμο, όμως δεν εμφανίζεται στην «Οδύσσεια» του Ομήρου, αλλά στην «Αινειάδα» του Βιργίλιου. Σύμφωνα με το έπος, είναι ξάδερφος του Οδυσσέα και περιγράφεται ως ο στρατιώτης που έπεισε τους Τρώες να βάλουν τον Δούρειο Ίππο μέσα στην πόλη, μια κίνηση που οδήγησε στην καταστροφή της Τροίας.
Η είδηση μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εταιρεία παραγωγής.
Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.
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