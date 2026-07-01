Ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ φέρεται πως δεν θα υποδυθεί τον Αχιλλέα στην «Οδύσσεια», ο ρόλος που έχει αναλάβει

Υπήρξε διαρροή από υπάλληλο της ουγγρικής εταιρείας διανομής της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν και σύμφωνα με αυτή, ο ηθοποιός ενσαρκώνει μια λιγότερο γνωστή μορφή της ελληνικής μυθολογίας