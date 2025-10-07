O Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε για ποιον λόγο αποφάσισε να μεγαλώσει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Ο ηθοποιός και η Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το Λος Άντζελες για μια ήσυχη ζωή σε μια φάρμα στη Γαλλία
Αν και είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες, ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει επιλέξει να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ. Ο 64χρονος ηθοποιός και η Αμάλ Κλούνεϊ, που απέκτησαν τον Αλεξάντερ και την Έλα το 2017, τρία χρόνια μετά τον γάμο τους, εγκατέλειψαν τη λάμψη του Λος Άντζελες για μια ήσυχη ζωή σε μια φάρμα στη Γαλλία.
Σε νέα του συνέντευξη στο Esquire, ο σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε τον λόγο που πήρε μαζί με τη σύζυγό του τη συγκεκριμένη απόφαση, αποκαλύπτοντας πως τα παιδιά του «ζουν πολύ καλύτερα» μεγαλώνοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Το να μεγαλώσω τα παιδιά μας στο Λος Άντζελες, μέσα στην κουλτούρα του Χόλιγουντ ήταν κάτι που με ανησυχούσε. Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μια δίκαιη ευκαιρία στη ζωή», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Κλούνεϊ επισήμανε ότι η κουλτούρα στη Γαλλία είναι πολύ διαφορετική από εκείνη των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «δεν τους νοιάζει καθόλου η φήμη». «Δεν θέλω τα παιδιά μου να συγκρίνονται με τα παιδιά άλλων διάσημων», πρόσθεσε.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Κλούνεϊ, ο οποίος απέχει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε εξομολογηθεί πως τον απασχολεί τι θα συμβεί όταν τα παιδιά του αποκτήσουν δικούς τους λογαριασμούς στα social media. «Οι κίνδυνοι είναι πλέον πολύ μεγαλύτεροι και οι συνέπειες διαρκούν πολύ περισσότερο. Ανησυχώ για τα παιδιά μου. Τα κρατάμε μακριά από το διαδίκτυο όσο μπορούμε. Αλλά, ξέρεις, μερικές εργασίες για το σχολείο τους γίνονται στον υπολογιστή», είχε πει στο το περιοδικό 72 Magazine.
Παρότι οι Κλούνεϊ ζουν μια πολυτελή ζωή, με την περιουσία τους να εκτιμάται στα 550 εκατομμύρια δολάρια, ο ηθοποιός επιμένει ότι προσπαθεί να διατηρεί μια «κανονικότητα» στην καθημερινότητά του. «Έχω κανονικότητα. Ξέρεις, οδηγώ τα παιδιά μου στο σχολείο κάθε πρωί. Ζω κανονικά — εκτός από αυτό εδώ», ανέφερε πρόσφατα στην Daily Mail.
Φωτογραφία: Shutterstock
George Clooney, 64, reveals why he turned his back on Hollywood to raise his twins Alexander and Ella, eight, as he admits they have a 'much better life' https://t.co/ZoHBT29pX6— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
