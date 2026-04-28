Τζορτζ Κλούνεϊ: Δεν κυνηγάω πια μία καριέρα, θα κάνω πράγματα που βρίσκω πιο ουσιαστικά
Τζορτζ Κλούνεϊ: Δεν κυνηγάω πια μία καριέρα, θα κάνω πράγματα που βρίσκω πιο ουσιαστικά
Ο σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι θέλει να επικεντρωθεί περισσότερο στη φιλανθρωπική του δράση
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κλείνει τα 65 του χρόνια τον επόμενο μήνα και δηλώνει έτοιμος να υιοθετήσει έναν λιγότερο έντονο τρόπο ζωής, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη φιλανθρωπική δράση. Άλλωστε, δεν κυνηγάει τώρα πια, όπως λέει, την καριέρα.
Μιλώντας στο Page Six, στο 51ο Chaplin Award Gala στο Lincoln Center τη Δευτέρα, ο σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι από εδώ και στο εξής θα κάνει «περισσότερη δουλειά» για το Clooney Foundation for Justice, το οποίο ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ.
Σημείωσε επίσης ότι θα συνεργαστεί με το Los Angeles Roybal School of Film and Television, το οποίο στοχεύει να δημιουργήσει μια «πιο συμπεριληπτική διαδρομή» για φοιτητές που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς και ενδιαφέρονται για καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Όπως διευκρίνισε: «Θα κάνω πράγματα που βρίσκω πιο ουσιαστικά, επειδή δεν κυνηγάω πια μια καριέρα». Ο πρωταγωνιστής του «Ocean’s Eleven» πρόσθεσε ότι η ενασχόληση με προσωπικά projects είναι «βοηθητική κατά κάποιον τρόπο, επειδή έχεις τη δυνατότητα να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο σε πράγματα που έχουν σημασία για σένα… και εκεί βρίσκεται η προσοχή μου». Ωστόσο, δεν αποχωρεί οριστικά από το Χόλιγουντ. «Ξέρετε, αν προκύψει ένας καλός ρόλος, τον παίρνεις», ξεκαθάρισε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας στο Page Six, στο 51ο Chaplin Award Gala στο Lincoln Center τη Δευτέρα, ο σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι από εδώ και στο εξής θα κάνει «περισσότερη δουλειά» για το Clooney Foundation for Justice, το οποίο ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ.
Σημείωσε επίσης ότι θα συνεργαστεί με το Los Angeles Roybal School of Film and Television, το οποίο στοχεύει να δημιουργήσει μια «πιο συμπεριληπτική διαδρομή» για φοιτητές που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς και ενδιαφέρονται για καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
George Clooney, 64, reveals he’s slowing down: ‘I’m not chasing a career anymore’ https://t.co/jAVI4W97gw pic.twitter.com/VAyiDnE3co— Page Six (@PageSix) April 28, 2026
Φωτογραφία: Shutterstock
