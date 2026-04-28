Τζορτζ Κλούνεϊ: Δεν κυνηγάω πια μία καριέρα, θα κάνω πράγματα που βρίσκω πιο ουσιαστικά
GALA
Ο σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι θέλει να επικεντρωθεί περισσότερο στη φιλανθρωπική του δράση

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κλείνει τα 65 του χρόνια τον επόμενο μήνα και δηλώνει έτοιμος να υιοθετήσει έναν λιγότερο έντονο τρόπο ζωής, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη φιλανθρωπική δράση. Άλλωστε, δεν κυνηγάει τώρα πια, όπως λέει, την καριέρα.

Μιλώντας στο Page Six, στο 51ο Chaplin Award Gala στο Lincoln Center τη Δευτέρα, ο σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι από εδώ και στο εξής θα κάνει «περισσότερη δουλειά» για το Clooney Foundation for Justice, το οποίο ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ.

Σημείωσε επίσης ότι θα συνεργαστεί με το Los Angeles Roybal School of Film and Television, το οποίο στοχεύει να δημιουργήσει μια «πιο συμπεριληπτική διαδρομή» για φοιτητές που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς και ενδιαφέρονται για καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Όπως διευκρίνισε: «Θα κάνω πράγματα που βρίσκω πιο ουσιαστικά, επειδή δεν κυνηγάω πια μια καριέρα». Ο πρωταγωνιστής του «Ocean’s Eleven» πρόσθεσε ότι η ενασχόληση με προσωπικά projects είναι «βοηθητική κατά κάποιον τρόπο, επειδή έχεις τη δυνατότητα να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο σε πράγματα που έχουν σημασία για σένα… και εκεί βρίσκεται η προσοχή μου». Ωστόσο, δεν αποχωρεί οριστικά από το Χόλιγουντ. «Ξέρετε, αν προκύψει ένας καλός ρόλος, τον παίρνεις», ξεκαθάρισε.

Φωτογραφία: Shutterstock

Thema Insights

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης