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Παύλος Ντε Γκρες για τα 80ά γενέθλια της Άννας-Μαρίας: «Η καρδιά της οικογένειάς μας»
Παύλος Ντε Γκρες για τα 80ά γενέθλια της Άννας-Μαρίας: «Η καρδιά της οικογένειάς μας»
Το οικογενειακό δείπνο, το συγκινητικό μήνυμα του γιου της και η σπάνια φωτογραφία με τα εννέα εγγόνια της
Τα 80ά γενέθλιά της γιόρτασε την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 η Άννα-Μαρία, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά, τα εγγόνια και αγαπημένα της πρόσωπα σε οικογενειακό δείπνο που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν οι ευχές του μεγαλύτερου γιου της, Παύλου Ντε Γκρες, ο οποίος μίλησε εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας με ένα ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα.
Ο Παύλος Ντε Γκρες αναφέρθηκε στη διαδρομή της μητέρας του, στη δύναμη με την οποία αντιμετώπισε τόσο τις χαρές όσο και τις δύσκολες στιγμές της ζωής της, αλλά και στη σχέση της με την Ελλάδα.
Το μήνυμά του δημοσίευσε ο Ανδρέας Μέγγος, παλιός συνεργάτης του γραφείου της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας.
«Σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου, μας έδειξες ότι η αληθινή δύναμη είναι αθόρυβη, βρίσκεται στη χάρη, στο θάρρος, στην καλοσύνη και στην αδιάκοπη αγάπη σου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Αντιμετώπισες τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από κάθε χαρά και δυσκολία, παρέμεινες σταθερή, γενναιόδωρη και πάντοτε παρούσα.
Αγάπησες την Ελλάδα σαν πατρίδα σου και επέλεξες να παραμείνεις σε αυτή και μετά την απώλεια του αγαπημένου σου Κωνσταντίνου.
Υπηρέτησες το καθήκον σου στη ζωή με σπάνια αξιοπρέπεια και χάρη, βάζοντας πάντοτε τους άλλους πάνω από τον εαυτό σου και αντιμετωπίζοντας κάθε νέα σελίδα της ζωής με θάρρος και με ένα μοναδικό αίσθημα ευθύνης.
Σήμερα, γιορτάζουμε όχι μόνο την ξεχωριστή ζωή σου αλλά και την ξεχωριστή γυναίκα που υπήρξες, τη μητέρα μας, το σταθερό μας στήριγμα, την έμπνευσή μας και την καρδιά της οικογένειάς μας.
Χρόνια πολλά αγαπημένη μας Μητέρα και ευχαριστούμε για την παρουσία και την αγάπη στη ζωή μας», ανέφερε ο Παύλος Ντε Γκρες.
Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες ανάρτησε αρχικά μία σπάνια ασπρόμαυρη φωτογραφία της πεθεράς της.
Στη δεύτερη εικόνα, το παρελθόν έδωσε τη θέση του στο σήμερα, με την Άννα-Μαρία να ποζάρει χαμογελαστή ανάμεσα στα εννέα εγγόνια της, σε ένα οικογενειακό στιγμιότυπο με αφορμή τα 80ά γενέθλιά της.
Ο Παύλος Ντε Γκρες αναφέρθηκε στη διαδρομή της μητέρας του, στη δύναμη με την οποία αντιμετώπισε τόσο τις χαρές όσο και τις δύσκολες στιγμές της ζωής της, αλλά και στη σχέση της με την Ελλάδα.
Το μήνυμά του δημοσίευσε ο Ανδρέας Μέγγος, παλιός συνεργάτης του γραφείου της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας.
«Σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου, μας έδειξες ότι η αληθινή δύναμη είναι αθόρυβη, βρίσκεται στη χάρη, στο θάρρος, στην καλοσύνη και στην αδιάκοπη αγάπη σου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Αντιμετώπισες τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από κάθε χαρά και δυσκολία, παρέμεινες σταθερή, γενναιόδωρη και πάντοτε παρούσα.
Αγάπησες την Ελλάδα σαν πατρίδα σου και επέλεξες να παραμείνεις σε αυτή και μετά την απώλεια του αγαπημένου σου Κωνσταντίνου.
Υπηρέτησες το καθήκον σου στη ζωή με σπάνια αξιοπρέπεια και χάρη, βάζοντας πάντοτε τους άλλους πάνω από τον εαυτό σου και αντιμετωπίζοντας κάθε νέα σελίδα της ζωής με θάρρος και με ένα μοναδικό αίσθημα ευθύνης.
Σήμερα, γιορτάζουμε όχι μόνο την ξεχωριστή ζωή σου αλλά και την ξεχωριστή γυναίκα που υπήρξες, τη μητέρα μας, το σταθερό μας στήριγμα, την έμπνευσή μας και την καρδιά της οικογένειάς μας.
Χρόνια πολλά αγαπημένη μας Μητέρα και ευχαριστούμε για την παρουσία και την αγάπη στη ζωή μας», ανέφερε ο Παύλος Ντε Γκρες.
Οι ευχές της Μαρί Σαντάλ και η σπάνια φωτογραφίαΛίγο νωρίτερα, και η Μαρί Σαντάλ είχε επιλέξει να τιμήσει δημόσια την Άννα-Μαρία για τη συμπλήρωση των 80 χρόνων της, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες με έντονο οικογενειακό και συναισθηματικό χαρακτήρα.
Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες ανάρτησε αρχικά μία σπάνια ασπρόμαυρη φωτογραφία της πεθεράς της.
Στη δεύτερη εικόνα, το παρελθόν έδωσε τη θέση του στο σήμερα, με την Άννα-Μαρία να ποζάρει χαμογελαστή ανάμεσα στα εννέα εγγόνια της, σε ένα οικογενειακό στιγμιότυπο με αφορμή τα 80ά γενέθλιά της.
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