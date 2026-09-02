Mad Clip: Ο Πίτερ από τη Νέα Υόρκη που άφησε το στίγμα του στην ελληνική τραπ, η μεγάλη επιτυχία και το τραγικό τέλος

Σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2021, ο Mad Clip έχασε τον έλεγχο της Porsche και κόπηκε το νήμα της ζωής του σε ηλικία 34 ετών - Ο τράπερ είχε ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή, με εκατομμύρια ακροάσεις, έντονη παρουσία και με φράσεις που ακούγονται σχεδόν προφητικές: « Δεν ξεκίνησα τη μουσική για τα λεφτά. Ήθελα να αφήσω ένα legacy, ένα story, ένα αποτύπωμα»