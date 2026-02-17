Το φιλί του Ρίτσαρντ Γκιρ στο στόμα με τη σύζυγό του και η φωτογραφία με τα παιδιά τους
Το φιλί του Ρίτσαρντ Γκιρ στο στόμα με τη σύζυγό του και η φωτογραφία με τα παιδιά τους

Τόσο ευγνώμων για τα αγόρια μου και για τον σύζυγό μου, έγραψε η Αλεχάντρα Σίλβα στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram

Το φιλί του Ρίτσαρντ Γκιρ στο στόμα με τη σύζυγό του και η φωτογραφία με τα παιδιά τους
Το φιλί στο στόμα που αντάλλαξε με τον Ρίτσαρντ Γκιρ ανέβασε η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα, όπως και μία φωτογραφία με τα παιδιά τους.

Η σύζυγος του ηθοποιού δημοσίευσε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου διάφορα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την ημέρα των ερωτευμένων, από τις 14 Φλεβάρη δηλαδή, δείχνοντας πως πέρασε χρόνο με την οικογένειά της και πως ο Ρίτσαρντ Γκιρ της έκανε δώρο μία ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αλεχάντρα Σίλβα έγραψε: «Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από την μικρή μας ομάδα. Τόσο ευγνώμων για τα αγόρια μου και για τον σύζυγό μου, αυτόν που διέσχισε τον ωκεανό για να είναι μαζί μας. Σας αγαπώ όλους ατελείωτα».

Δείτε τις φωτογραφίες
gere-suzugos-anartisi


richard-gere-fili-suzugos
richard-gere-suzugos-paidia
richard-gere-louloudia

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα είναι μαζί από το 2014 και παντρεύτηκαν το 2018. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο γιους, ενώ ο ηθοποιός έχει αποκτήσει έναν ακόμη γιο από προηγούμενο γάμο του. Η σύζυγός του έχει επίσης έναν γιο από προηγούμενη σχέση της.
