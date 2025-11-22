Τι μπορεί να αισθάνεται ο σκύλος μας όταν μας ακολουθεί παντού στο σπίτι

Πολλοί κηδεμόνες αναρωτιούνται γιατί ο σκύλος τους δεν τους αφήνει μόνους ποτέ, και αν αυτό σημαίνει αγάπη ή έλλειψη εμπιστοσύνης.