Τι μπορεί να αισθάνεται ο σκύλος μας όταν μας ακολουθεί παντού στο σπίτι

TOPETMOU

Πολλοί κηδεμόνες αναρωτιούνται γιατί ο σκύλος τους δεν τους αφήνει μόνους ποτέ, και αν αυτό σημαίνει αγάπη ή έλλειψη εμπιστοσύνης.

Έχετε παρατηρήσει πως ο σκύλος σας, σας ακολουθεί παντού μέσα στο σπίτι; Δεν είστε οι μόνοι. Πολλοί κηδεμόνες αναρωτιούνται γιατί ο φίλος τους δεν τους αφήνει μόνους ούτε για λίγο, και αν αυτή η συμπεριφορά σημαίνει προσκόλληση, αγάπη ή έλλειψη εμπιστοσύνης.

Η αλήθεια είναι ότι η συμπεριφορά αυτή έχει βαθιές ρίζες στη φύση και την ψυχολογία του σκύλου. Ας δούμε τι σημαίνει όταν ο σκύλος μας μας ακολουθεί παντού, πότε είναι φυσιολογικό και πότε, ίσως δείχνει πως χρειάζεται λίγη βοήθεια από εμάς.
