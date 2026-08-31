Σάλος με τον Μελ Γκίμπσον που χλεύασε διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας πάνω στη σκηνή: Απεχθής, αηδιαστικός, έγραψαν στο X
GALA
Μελ Γκίμπσον Νοηματική γλώσσα

Σάλος με τον Μελ Γκίμπσον που χλεύασε διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας πάνω στη σκηνή: Απεχθής, αηδιαστικός, έγραψαν στο X

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απερίσκεπτη βλακεία»

Σάλος με τον Μελ Γκίμπσον που χλεύασε διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας πάνω στη σκηνή: Απεχθής, αηδιαστικός, έγραψαν στο X
49 ΣΧΟΛΙΑ
Σφοδρή κριτική δέχθηκε ο Μελ Γκίμπσον, επειδή φάνηκε να κοροϊδεύει μια διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας, ενώ βρισκόντουσαν και οι δύο πάνω στη σκηνή.

Ο 70χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης προκάλεσε αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο κάνει υπερβολικές χειρονομίες κατά τη διάρκεια του Fan Expo Canada στο Τορόντο το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Ο Γκίμπσον ανεβαίνει στη σκηνή μετά την παρουσίασή του από τον συντονιστή Λίαμ Κρόουλι. Καθώς εμφανίζεται μπροστά στην κατάμεστη αίθουσα, διακρίνεται να κάνει χειρονομίες πίσω από μια διερμνηνέα.

Το άτομο που ανάρτησε στο X το επίμαχο βίντεο, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γράφοντας: «Είναι πάντα απογοητευτικό να βλέπω τη γλώσσα μου να γίνεται αντικείμενο χλευασμού. Δουλεύουμε σκληρά για να αναγνωριστεί η γλώσσα μας και να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα».

Δείτε το βίντεο 

Ακολούθησαν αντιδράσεις, με κάποιον να σχολιάζει στο Χ: «Ταιριάζει απόλυτα με τη συμπεριφορά του. Τεράστια απογοήτευση το πώς αποδείχθηκε τελικά». «Δεν καταλαβαίνω καν γιατί τον κάλεσαν στο Fan Expo, όταν έχει ιστορικό τέτοιας συμπεριφοράς», έγραψε κάποιος άλλος. Σε άλλα σχόλια, ο Μελ Γκίμπσον χαρακτηρίστηκε «απεχθής» και «αηδιαστικός άνθρωπος».

Ο Γκίμπσον ζήτησε συγγνώμη με δήλωσή του στην Daily Mail τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καταδικάζοντας την κίνησή του «απερίσκεπτη βλακεία». «Μερικές φορές, όταν σε σπρώχνουν πάνω σε μια σκηνή, κάτω από τα φώτα, το μυαλό σου είναι παντού και καμιά φορά εκδηλώνεται αυθόρμητα μια απερίσκεπτη βλακεία. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση κακίας και φυσικά ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε ενοχλήθηκε», είπε χαρακτηριστικά.

49 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης