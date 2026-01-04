Μελ Γκίμπσον: Η ταραχώδης ζωή του «Μαντ Μαξ», τα Όσκαρ, η πτώση και η μεγάλη επανεκκίνηση

Αν και η αμοιβή τού Γκίμπσον είχε περιοριστεί στις 9.000 δολάρια, το φιλμ, πενιχρού προϋπολογισμού, έφερε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια στο Box Office αλλά το σημαντικότερο, ο κινηματογράφος βρήκε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, που θα φέρει, με τη σειρά του, δισεκατομμύρια στο Χόλιγουντ. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά και από τη δεύτερη ταινία του, το έξοχο αντιπολεμικό δράμα «Καλλίπολη 1915» του Πίτερ Γουίαρ, σε έναν διαφορετικό ρόλο, ο Γκίμπσον χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ο νέος Στιβ ΜακΚουίν. Ενδεχομένως, υπερβολικός χαρακτηρισμός, αλλά σίγουρα ο Γκίμπσον έφερε κάτι καινούργιο, με την τρέλα τού βλέμματός του, τη ζωώδη ενέργειά του, την πολύπλοκη εκφραστικότητά του.Αμέσως μετά θα ξαναμπεί στο κοστούμι του «Mad Max», για το σίκουελ της δυστοπικής περιπέτειας, με ακόμη περισσότερη δράση και τον τρελό-Μελ να μεταδίδει, με μία απαράμιλλη ερμηνεία, τον ηλεκτρισμό και την αγωνία τής ταινίας του Μίλερ. Ωστόσο, τον ίδιο χρόνο, θα κάνει μία σημαντικότατη ερμηνεία, υποδυόμενος τον πολεμικό ανταποκριτή, στο παραγνωρισμένο -κακώς- φιλμ του Γουίαρ «Επικίνδυνα Χρόνια», μία ωραία ρομαντική περιπέτεια, με ενδιαφέρουσες πολιτικές νύξεις για τον ρόλο των Αμερικανών στην εγκαθίδρυση δικτατοριών, έχοντας δίπλα του τη Σιγκούρνι Γουίβερ.Το 1984 θα έρθει και η πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση στο Χόλιγουντ, με τη φημισμένη πειρατική περιπέτεια «Η Ανταρσία του Μπάουντι», παίζοντας δίπλα στον Άντονι Χόπκινς, ενώ θα μπει στα πλατό για ακόμη μια φορά ως «Mad Max», ολοκληρώνοντας τον κύκλο των ταινιών τού Μίλερ. Τον επόμενο χρόνο θα πρωταγωνιστήσει στο αξιόλογο δράμα του Μαρκ Ράιντελ «Το Ποτάμι της Οργής», έχοντας στο πλευρό του τη Σίσι Σπέισεκ.Ωστόσο, η καριέρα του θα απογειωθεί το 1987, όταν θα πρωταγωνιστήσει στην πρώτη ταινία του δημοφιλέστατου φραντσάιζ «Φονικό Όπλο», μαζί με τον έμπειρο Ντάνι Γκλόβερ και στη σκηνοθεσία τον ικανότατο Ρίτσαρντ Ντόνερ. Μία ταινία δράσης, στην οποία θα κυριαρχήσει ο τρελός χαρακτήρας που υποδύεται ο Γκίμπσον, που θα έχει ακόμη τρεις συνέχειες και θα επιφέρουν στους παραγωγούς εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και θα καταστήσουν τον τρελό-Μελ ως τον πιο εμπορικό σταρ του Χόλιγουντ.Το 1995 θα είναι η χρονιά που θα αποκτήσει και την αναγνώριση του σημαντικού σκηνοθέτη, καθώς θα παρουσιάσει το εξαιρετικό ιστορικό δράμα «Braveheart», αποτυπώνοντας εντυπωσιακά τη ζωή του Σκοτσέζου επαναστάτη Ουίλιαμ Ουάλας και τη μάχη ανεξαρτησίας έναντι των Άγγλων. Ο Γκίμπσον θα κερδίσει δύο Όσκαρ, αυτά της σκηνοθεσίας και της καλύτερης ταινίας, καθώς ήταν και ο παραγωγός της τρίωρης επικής ταινίας του.Παίζοντας συνεχώς σε ταινίες, ανάμεσά τους και τα συμπαθέστατα «Ανοιχτοί Λογαριασμοί», «Μάβερικ» και «Πατριώτης», θα έρθει και η δεύτερη σκηνοθετική του απόπειρα, με την εξόχως αγωνιώδη περιπέτεια, «Apocalypto», μεταφέροντας τη δράση του στην εποχή των Μάγια, ενώ αμέσως μετά θα παρουσιάσει την ενδιαφέρουσα αλλά και αρκετά αμφιλεγόμενη και πολύ περισσότερο βίαιη ταινία «Τα Πάθη του Χριστού», που θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και κυρίως από την εβραϊκή κοινότητα.Είναι ακριβώς αυτή η εποχή, που με δηλώσεις του εναντίον των Εβραίων και του συστήματος εξουσίας στην κινηματογραφική βιομηχανία, θα μπει στη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ, κάτι που θα επιβαρύνει περαιτέρω και η καταγγελία τής τότε συντρόφου του Οξάνα Γκριγκόριεβα για κακομεταχείριση. Για περίπου δέκα χρόνια ο Γκίμπσον θα βρεθεί στα αζήτητα, παρότι ζήτησε συγγνώμη για τις δηλώσεις του οι οποίες έγιναν ως απόρροια του αλκοολισμού του και μόνο η Τζόντι Φόστερ θα του δώσει μία ευκαιρία, δίνοντάς του τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενός αλκοολικού, στο δράμα «The Beaver».Ωστόσο, το 2016 θα επιστρέψει, γυρίζοντας το αντιπολεμικό δράμα «Αντιρρησίας Συνείδησης», φτάνοντας μάλιστα μέχρι τα Όσκαρ, καθώς προτάθηκε για εκείνο της καλύτερης σκηνοθεσίας. Πάντως, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και πέρα από ορισμένες εξαιρέσεις, όπως «Τα Δύο Πρόσωπα του Νόμου» και «Ο Καθηγητής και ο Τρελός» (όχι, εδώ ο τρελός είναι ο Σον Πεν), ο Γκίμπσον θα περιοριστεί σε περιπέτειες β’ διαλογής, από γκεστ έως συμπρωταγωνιστής, μαζεύοντας χρήματα για τα φιλόδοξα σχέδιά του, όπως το ριμέικ της περίφημης «Άγριας Συμμορίας» του Πέκινπα, που μάλλον έχει ναυαγήσει και το σίκουελ των «Παθών του Χριστού», που ίσως δούμε του χρόνου.Ο Μελ Γκίμπσον, 70άρης πια, αν και φαίνεται ότι δύσκολα θα ωριμάσει ποτέ, το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάψει να μας εκπλήσσει, αρνητικά ή θετικά. Ελπίζοντας να μας εκπλήξει θετικά και να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, είτε πίσω από τις κάμερες, είτε μπροστά απ’ αυτές, με τη φλογερή ματιά του, ένα είναι βέβαιο: ότι θα παραμείνει για πάντα ο αγαπημένος μας τρελό-Μελ.