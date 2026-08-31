Το Met ακυρώνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του Τζον Γκαλιάνο μετά από έντονες αντιδράσεις για αντισημιτικές δηλώσεις του
Το Met ακυρώνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του Τζον Γκαλιάνο μετά από έντονες αντιδράσεις για αντισημιτικές δηλώσεις του
Δεν θέλω η συζήτηση γύρω από εμένα να φέρει το Met σε δύσκολη θέση, τόνισε ο σχεδιαστής μόδας που στο παρελθόν είχε καταδικασθεί λόγω ρητορική μίσους
Μετά από έντονες αντιδράσεις, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την ακύρωση της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης «John Galliano: Horizons», που ήταν προγραμματισμένη για την άνοιξη του 2027.
Το Met και ο σχεδιαστής μόδας συμφώνησαν από κοινού να μην προχωρήσουν στη διοργάνωση. Η έκθεση θα ήταν αφιερωμένη στην πορεία και το έργο του Τζον Γκαλιάνο, η καριέρα του οποίου κατέρρευσε το 2011, αφού ταυτίστηκε με αντισημιτικές και ρατσιστικές συμπεριφορές. Σε βίντεο που είχε κυκλοφορήσει, ο σχεδιαστής ευρισκόμενος σε εστιατόριο του Παρισιού, μιλούσε για την αγάπη του για τον Χίτλερ. Ακολούθησε η καταδίκη του από τις γαλλικές αρχές για δύο αδικήματα που σχετίζονταν με ρητορική μίσους και του επιβλήθηκε πρόστιμο.
Ο ίδιος ο σχεδιαστής τοποθετήθηκε σχετικά με την απόφαση, προχωρώντας σε μία ανακοίνωση μέσα από το Instagram, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. «Δεν θέλω η συζήτηση γύρω από εμένα να φέρει το Met σε δύσκολη θέση ή να αποσπάσει την προσοχή από το εξαιρετικό έργο του Costume Institute. Αναγνωρίζω επίσης και σέβομαι το γεγονός ότι μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο μου θα ήταν επώδυνη για κάποιους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Έπειτα από πολλή σκέψη και συζητήσεις με όλους τους εμπλεκομένους, αποφάσισα, με μεγάλη λύπη, ότι είναι προτιμότερο η έκθεση να μη πραγματοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Κατανοώ ότι η ουσιαστική εξιλέωση δεν επιτυγχάνεται μέσα από μια έκθεση, μια θεσμική αναγνώριση ή μία μεμονωμένη δημόσια χειρονομία. Είναι μια διαρκής ευθύνη, που αποδεικνύεται μέσα από την ακρόαση, τη μάθηση και τη συμπεριφορά κάποιου με την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του Met, Μαξ Χόλαϊν, τόνισε: «Έπειτα από ουσιαστικές συζητήσεις με τον Τζον Γκαλιάνο, αποφασίσαμε από κοινού να μην προχωρήσουμε με την έκθεση».
Από την πλευρά της, η Άννα Γουίντουρ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Met, δήλωσε: «Η απόφαση του Τζον να μη γίνει αυτή τη στιγμή η έκθεση που ήταν αφιερωμένη στο έργο του είναι πολύ γενναία και δείχνει τον άνθρωπο που είναι. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση και τόσο ο ίδιος όσο και το μουσείο έχουν την πλήρη υποστήριξή μου».
Μέχρι στιγμής, το Met δεν έχει ανακοινώσει ποια έκθεση θα αντικαταστήσει το «Τζον Γκαλιάνο: Horizons», ούτε ποιο θα είναι τελικά το θέμα του Met Gala του 2027.
Το Met και ο σχεδιαστής μόδας συμφώνησαν από κοινού να μην προχωρήσουν στη διοργάνωση. Η έκθεση θα ήταν αφιερωμένη στην πορεία και το έργο του Τζον Γκαλιάνο, η καριέρα του οποίου κατέρρευσε το 2011, αφού ταυτίστηκε με αντισημιτικές και ρατσιστικές συμπεριφορές. Σε βίντεο που είχε κυκλοφορήσει, ο σχεδιαστής ευρισκόμενος σε εστιατόριο του Παρισιού, μιλούσε για την αγάπη του για τον Χίτλερ. Ακολούθησε η καταδίκη του από τις γαλλικές αρχές για δύο αδικήματα που σχετίζονταν με ρητορική μίσους και του επιβλήθηκε πρόστιμο.
Ο ίδιος ο σχεδιαστής τοποθετήθηκε σχετικά με την απόφαση, προχωρώντας σε μία ανακοίνωση μέσα από το Instagram, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. «Δεν θέλω η συζήτηση γύρω από εμένα να φέρει το Met σε δύσκολη θέση ή να αποσπάσει την προσοχή από το εξαιρετικό έργο του Costume Institute. Αναγνωρίζω επίσης και σέβομαι το γεγονός ότι μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο μου θα ήταν επώδυνη για κάποιους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
John Galliano pulls out of Met Gala 2027 after backlash https://t.co/BCYisVqEsK pic.twitter.com/pPo8gR8saV— New York Post (@nypost) August 31, 2026
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του Met, Μαξ Χόλαϊν, τόνισε: «Έπειτα από ουσιαστικές συζητήσεις με τον Τζον Γκαλιάνο, αποφασίσαμε από κοινού να μην προχωρήσουμε με την έκθεση».
Από την πλευρά της, η Άννα Γουίντουρ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Met, δήλωσε: «Η απόφαση του Τζον να μη γίνει αυτή τη στιγμή η έκθεση που ήταν αφιερωμένη στο έργο του είναι πολύ γενναία και δείχνει τον άνθρωπο που είναι. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση και τόσο ο ίδιος όσο και το μουσείο έχουν την πλήρη υποστήριξή μου».
Μέχρι στιγμής, το Met δεν έχει ανακοινώσει ποια έκθεση θα αντικαταστήσει το «Τζον Γκαλιάνο: Horizons», ούτε ποιο θα είναι τελικά το θέμα του Met Gala του 2027.
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