O Τομ Χάρντι κυκλοφόρησε το πρώτο του ραπ άλμπουμ
O Τομ Χάρντι κυκλοφόρησε το πρώτο του ραπ άλμπουμ
Ο ηθοποιός συνεργάζεται ως Frankie Pulitzer με το χιπ χοπ συγκρότημα Czarface
Ο Τομ Χάρντι αποδεικνύει ότι οι ικανότητές του δεν περιορίζονται στην υποκριτική. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο 48χρονος ηθοποιός κυκλοφόρησε το πρώτο του ραπ άλμπουμ με το καλλιτεχνικό όνομα Frankie Pulitzer. Ο δίσκος αποτελεί συνεργασία με το χιπ χοπ συγκρότημα Czarface και έχει τίτλο «Czarface Meets Frankie Pulitzer».
Όταν οι Czarface ξεκίνησαν το 2021 να συνεργάζονται με έναν μυστηριώδη νέο ράπερ με το όνομα Frankie Pulitzer, άρχισαν να φουντώνουν οι εικασίες ότι πίσω από την ταυτότητα του καλλιτέχνη κρυβόταν ο Χάρντι.
Το νέο άλμπουμ των 15 κομματιών περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Method Man και Busta Rhymes, αλλά και αναφορές σε ταινίες, άλλους ηθοποιούς, ακόμη και εμφάνιση του Μπέιν, του κακού που είχε υποδυθεί ο Χάρντι στην ταινία της DC Comics «The Dark Knight Rises» του 2012.
Στο μουσικό βίντεο του κομματιού, ο Frankie Pulitzer εμφανίζεται με μαύρο μπουφάν και μία ασπρόμαυρη μπαλακλάβα που καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπό του, ενώ ραπάρει μαζί με τους Czarface.
Τον Ιανουάριο του 2018, ο Τομ Χάρντι κυκλοφόρησε ένα mixtape που είχε ηχογραφήσει το 1999 μαζί με τον Έντουαρντ Τρέισι, βραβευμένο με BAFTA σεναριογράφο και σκηνοθέτη των δημοφιλών τηλεοπτικών εκπομπών «Fonejacker» και «Facejacker». Τότε ο Χάρντι χρησιμοποιούσε το όνομα «Tommy No 1».
Ο Τρέισι κυκλοφόρησε τη συλλογή των 18 κομματιών στο Bandcamp, γράφοντας: «Φτιαγμένα σε ένα υπνοδωμάτιο το 1999, αυτά τα mixtapes ουσιαστικά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Στίχοι γραμμένοι και ερμηνευμένοι από τον Τομ Χάρντι. Μουσική γραμμένη και σε παραγωγή του Εντ Τρέισι».
Τότε, μιλώντας στο Complex για το γιατί αποφάσισε να κυκλοφορήσει το mixtape σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, ο Τρέισι είχε πει: «Πέρυσι ο Τομ με ρώτησε αν είχα ακόμη το άλμπουμ κάπου στη σοφίτα. Και, ιδού, εδώ είναι σε όλη του την ωμή μορφή, ακριβώς όπως ακουγόταν τότε. Θα χαρεί με την υποδοχή που είχε σήμερα. Πάντα λέγαμε για πλάκα ότι θα κάναμε περιοδεία στο Λας Βέγκας. Ίσως αν αυτό το άλμπουμ πάρει αρκετή αγάπη, καταφέρουμε να πείσουμε τον Τομ να ανέβει στη σκηνή».
Ο Χάρντι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ασχολείται με τη ραπ από την εφηβεία του. «Άρχισα να ραπάρω όταν ήμουν 14 ή 15 ετών. Επειδή προέρχομαι από μια καλή, μεσοαστική γειτονιά, ήταν πολύ δύσκολο να πείσω τον κόσμο. Και δεν ήμουν και πολύ καλός!» είχε δηλώσει στο BBC Newsbeat το 2011.
«Δούλευα με τον άνθρωπο που είχε μάνατζμεντ καλλιτεχνών όπως η Λίλα Τζέιμς, η Λορίν Χιλ, ο Pras, οι Fugees και όλοι αυτοί. Δούλεψα επίσης με τον Γουόρεν Ράικερ και τον Γκόρντον Γουίλιαμς. Έχω ηχογραφήσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Έχω άλμπουμ, φίλε. Κάποια μέρα θα βγει σε μια ταινία, θα εμφανιστεί μέσα από κάποιον χαρακτήρα», είχε προσθέσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Όταν οι Czarface ξεκίνησαν το 2021 να συνεργάζονται με έναν μυστηριώδη νέο ράπερ με το όνομα Frankie Pulitzer, άρχισαν να φουντώνουν οι εικασίες ότι πίσω από την ταυτότητα του καλλιτέχνη κρυβόταν ο Χάρντι.
Το νέο άλμπουμ των 15 κομματιών περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Method Man και Busta Rhymes, αλλά και αναφορές σε ταινίες, άλλους ηθοποιούς, ακόμη και εμφάνιση του Μπέιν, του κακού που είχε υποδυθεί ο Χάρντι στην ταινία της DC Comics «The Dark Knight Rises» του 2012.
Στο μουσικό βίντεο του κομματιού, ο Frankie Pulitzer εμφανίζεται με μαύρο μπουφάν και μία ασπρόμαυρη μπαλακλάβα που καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπό του, ενώ ραπάρει μαζί με τους Czarface.
Tom Hardy Drops Surprise Debut Rap Album with NSFW Lyrics About Kathy Bates and a Bane Voice Feature https://t.co/uQwbPuZfQg— People (@people) August 31, 2026
Ο Τρέισι κυκλοφόρησε τη συλλογή των 18 κομματιών στο Bandcamp, γράφοντας: «Φτιαγμένα σε ένα υπνοδωμάτιο το 1999, αυτά τα mixtapes ουσιαστικά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Στίχοι γραμμένοι και ερμηνευμένοι από τον Τομ Χάρντι. Μουσική γραμμένη και σε παραγωγή του Εντ Τρέισι».
Τότε, μιλώντας στο Complex για το γιατί αποφάσισε να κυκλοφορήσει το mixtape σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, ο Τρέισι είχε πει: «Πέρυσι ο Τομ με ρώτησε αν είχα ακόμη το άλμπουμ κάπου στη σοφίτα. Και, ιδού, εδώ είναι σε όλη του την ωμή μορφή, ακριβώς όπως ακουγόταν τότε. Θα χαρεί με την υποδοχή που είχε σήμερα. Πάντα λέγαμε για πλάκα ότι θα κάναμε περιοδεία στο Λας Βέγκας. Ίσως αν αυτό το άλμπουμ πάρει αρκετή αγάπη, καταφέρουμε να πείσουμε τον Τομ να ανέβει στη σκηνή».
Ο Χάρντι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ασχολείται με τη ραπ από την εφηβεία του. «Άρχισα να ραπάρω όταν ήμουν 14 ή 15 ετών. Επειδή προέρχομαι από μια καλή, μεσοαστική γειτονιά, ήταν πολύ δύσκολο να πείσω τον κόσμο. Και δεν ήμουν και πολύ καλός!» είχε δηλώσει στο BBC Newsbeat το 2011.
«Δούλευα με τον άνθρωπο που είχε μάνατζμεντ καλλιτεχνών όπως η Λίλα Τζέιμς, η Λορίν Χιλ, ο Pras, οι Fugees και όλοι αυτοί. Δούλεψα επίσης με τον Γουόρεν Ράικερ και τον Γκόρντον Γουίλιαμς. Έχω ηχογραφήσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Έχω άλμπουμ, φίλε. Κάποια μέρα θα βγει σε μια ταινία, θα εμφανιστεί μέσα από κάποιον χαρακτήρα», είχε προσθέσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
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