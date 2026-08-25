Ο Ηλίας Βρεττός έκανε κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος»: Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα
Ο Ηλίας Βρεττός έκανε κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος»: Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα
«Ένα ταξίδι πίσω στον Δεκέμβριο του 1996, σε ένα ναυάγιο που κουβαλά μια βαριά ιστορία, καθώς 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό και μόλις 1 επέζησε», έγραψε ο τραγουδιστής
Κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος» έκανε ο Ηλίας Βρεττός, δηλώνοντας πως πραγματοποίησε ένα όνειρο των παιδικών του χρόνων.
Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην Κύμη μαζί με τον πατέρα του και έναν καλό του φίλο και αποφάσισε να εξερευνήσει τον βυθό, καθώς πάντοτε επιθυμούσε να δει τις ιστορίες που άκουγε από ναυτικούς και ψαράδες της περιοχής να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, παρουσίασε τα πλάνα που κατάφερε να καταγράψει.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το ναυάγιο: «30 χρόνια μετά βρήκα το "Δύστος". Στην Κύμη, την πατρίδα μου, έζησα μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες της ζωής μου. Βρήκα το ναυάγιο του "Δύστος" παρέα με τον φίλο μου το Γιώργο, με τον πατέρα μου βαρκάρη και με πολύτιμο εργαλείο το #garmin μου. Καταδυθήκαμε σε αυτό, σε βάθος 38 μέτρων, και καταφέραμε να καταγράψουμε σπάνια υποβρύχια πλάνα. Ένα ταξίδι πίσω στον Δεκέμβριο του 1996, σε ένα ναυάγιο που κουβαλά μια βαριά ιστορία, καθώς 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό και μόλις 1 επέζησε. Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα και οι ιστορίες των ψαράδων και των ναυτικών της περιοχής, βρέθηκαν επιτέλους ζωντανές, μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Και αυτή τη φορά, το «Δύστος» δεν ήταν απλά μια ιστορία ή ένας προορισμός. Ήταν μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου μου. Δύστος — Κύμη, Αύγουστος 2026. 30 χρόνια μετά», έγραψε.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην Κύμη μαζί με τον πατέρα του και έναν καλό του φίλο και αποφάσισε να εξερευνήσει τον βυθό, καθώς πάντοτε επιθυμούσε να δει τις ιστορίες που άκουγε από ναυτικούς και ψαράδες της περιοχής να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, παρουσίασε τα πλάνα που κατάφερε να καταγράψει.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το ναυάγιο: «30 χρόνια μετά βρήκα το "Δύστος". Στην Κύμη, την πατρίδα μου, έζησα μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες της ζωής μου. Βρήκα το ναυάγιο του "Δύστος" παρέα με τον φίλο μου το Γιώργο, με τον πατέρα μου βαρκάρη και με πολύτιμο εργαλείο το #garmin μου. Καταδυθήκαμε σε αυτό, σε βάθος 38 μέτρων, και καταφέραμε να καταγράψουμε σπάνια υποβρύχια πλάνα. Ένα ταξίδι πίσω στον Δεκέμβριο του 1996, σε ένα ναυάγιο που κουβαλά μια βαριά ιστορία, καθώς 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό και μόλις 1 επέζησε. Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα και οι ιστορίες των ψαράδων και των ναυτικών της περιοχής, βρέθηκαν επιτέλους ζωντανές, μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Και αυτή τη φορά, το «Δύστος» δεν ήταν απλά μια ιστορία ή ένας προορισμός. Ήταν μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου μου. Δύστος — Κύμη, Αύγουστος 2026. 30 χρόνια μετά», έγραψε.
Δείτε το βίντεο
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