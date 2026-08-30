Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε το αίτημα των θαυμαστών της σειράς «Φιλαράκια» που αρνείται να ικανοποιήσει: Δεν θέλω να το κάνω

Η 63χρονη ηθοποιός υποδύθηκε τον χαρακτήρα της Φοίβης Μπουφέι και στις 10 σεζόν της

κωμωδίας, χαρίζοντας ατάκες που έχουν μείνει αξέχαστες στον κόσμο