Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε το αίτημα των θαυμαστών της σειράς «Φιλαράκια» που αρνείται να ικανοποιήσει: Δεν θέλω να το κάνω
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Λίζα Κούντροου Φιλαράκια

Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε το αίτημα των θαυμαστών της σειράς «Φιλαράκια» που αρνείται να ικανοποιήσει: Δεν θέλω να το κάνω

Η 63χρονη ηθοποιός υποδύθηκε τον χαρακτήρα της Φοίβης Μπουφέι και στις 10 σεζόν της κωμωδίας, χαρίζοντας ατάκες που έχουν μείνει αξέχαστες στον κόσμο

Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε το αίτημα των θαυμαστών της σειράς «Φιλαράκια» που αρνείται να ικανοποιήσει: Δεν θέλω να το κάνω
Γεωργία Κοτζιά
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Το αίτημα των θαυμαστών της σειράς «Φιλαράκια» που αρνείται να ικανοποιήσει αποκάλυψε η Λίζα Κούντροου.

Η 63χρονη ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε τον χαρακτήρα της Φοίβης Μπουφέι και στις 10 σεζόν της κωμωδίας, δήλωσε κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής της στην εκπομπή «Fresh Air» πως δεν ενοχλείται όταν οι φαν του σίριαλ ζητούν να επαναλάβει συγκεκριμένες ατάκες του ρόλου της ή ακόμη και όταν την αποκαλούν με το όνομα του χαρακτήρα της.

Παρόλα αυτά, όταν της ζητούν να τραγουδήσει το αγαπημένο τραγούδι της Φοίβης, το «Smelly Cat», η αντίδρασή της δεν είναι ίδια. «Μερικές φορές άνθρωποι με σταματούν και μου λένε "Ω, τραγούδησε το Smelly Cat". Δεν θέλω να το κάνω. Πραγματικά δεν θέλω να το κάνω», είπε.


Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Κούντροου μίλησε για το πόσο απολάμβανε κάθε πτυχή της συμμετοχής της στα «Φιλαράκια», αλλά και για τους δεσμούς που δημιούργησε με τους συμπρωταγωνιστές της και οι οποίοι έχουν διαρκέσει εδώ και δεκαετίες: «Μόνο και μόνο η σχέση με τους άλλους ηθοποιούς... περνούσαμε όμορφα. Αυτό είναι τόσο σπάνιο. Και υπήρχε πραγματικός, ειλικρινής σεβασμός, αμοιβαίος σεβασμός. Ήταν μια πραγματικά καλή σχέση που απαιτούσε κάποια προσπάθεια και εμείς κάναμε αυτή την προσπάθεια. Ήταν υπέροχα. Όλα σε αυτή τη σειρά ήταν υπέροχα», τόνισε.

Η συνέντευξη αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της Κούντροου πως ήθελε να υποδυθεί την «Εβραία Αμερικανίδα πριγκίπισσα», όπως την περιέγραψε, έναν ρόλο που τελικά πήρε η Τζένιφερ Άνιστον στη σειρά.

Μιλώντας για τη διαδικασία των οντισιόν, η Κούντροου είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «The Hollywood Reporter»: «Η ανόητη εγώ σκέφτηκα: “Ξέρετε κάτι; Πρέπει να πω ότι η Ρέιτσελ είναι Εβραία. Και μου αρέσει πάρα πολύ να υποδύομαι την Εβραία Αμερικανίδα πριγκίπισσα. Νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω πολύ αστείο. Δεν είχα καν καταλάβει ότι, “όχι, αυτή είναι η βασική ερωτική σύντροφος του Ρος”. Έτσι δεν είναι; Είπα στους ατζέντηδές μου: “Μπορώ να υποδυθώ την Εβραία Αμερικανίδα πριγκίπισσα και να το κάνω πολύ αστείο”. Και εκείνοι είπαν: “Μάλιστα. Εντάξει. Θα το πούμε στους δημιουργούς της σειράς”».

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Στη συνέχεια, ανέφερε ότι : «Αργότερα είπαν: “Όχι, όχι. Τους είναι τόσο δύσκολο να βρουν τη Φοίβη. Δεν πρόκειται να πειράξουν αυτό που έχουν”. Αυτός ήταν ο ευγενικός τρόπος να μου πουν: “Ναι, εσύ δεν είσαι η γυναίκα που θα ερωτευόταν ο Ρος».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά
14 ΣΧΟΛΙΑ

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