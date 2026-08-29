Το νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη από τις Μαλδίβες: Όταν είσαι 33 και είσαι πιο ωραία από όταν ήσουν 23
GALA
Ιωάννα Τούνη Γενέθλια

Το νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη από τις Μαλδίβες: Όταν είσαι 33 και είσαι πιο ωραία από όταν ήσουν 23

«Τα τριάντα είναι τα νέα 20», πρόσθεσε η influencer

Το νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη από τις Μαλδίβες: Όταν είσαι 33 και είσαι πιο ωραία από όταν ήσουν 23
Ιωάννα Μαρίνου
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Ένα νέο βίντεο από τις Μαλδίβες όπου γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη, δηλώνοντας πως αισθάνεται πιο ωραία από ότι όταν ήταν δέκα χρόνια νεότερη.

Η influencer, στα πλάνα που ανέβασε στο TikTok παρουσιάζεται αρχικά κρατώντας την εντυπωσιακή τούρτα που έσβησε με τα κοχύλια, χαμογελώντας στην κάμερα, με φόντο την παραλία και το ηλιοβασίλεμα και στη συνέχεια φαίνεται να κάθεται στην άμμο και να ποζάρει.

Η Ιωάννα Τούνη είχε επιλέξει ένα καφέ φόρεμα με κοψίματα στην κοιλιά, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της κοτσίδα και για αξεσουάρ της είχε επιλέξει χρυσά σκουλαρίκια και βραχιόλια.

Στην ανάρτησή της η influencer έγραψε χαρακτηριστικά: «Πώς ακούγεται η ζωή όταν είσαι 33 και είσαι πιο ωραία από όταν ήσουν 23», με το τραγούδι «Stereo Love» των Έντουαρντ Μάγια και Βίκα Ζιγκουλίνα να συνοδεύει το βίντεο. Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη πρόσθεσε στη λεζάντα: «Τα τριάντα είναι τα νέα 20».

Δείτε το βίντεο

@j.touni 30s are the new 20s✨ #30s #birthday #jtouni #maldives #fyp ♬ original sound - Visit Maldives
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

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