Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός 40χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα
Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός 40χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα
Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός δρόμου στην Επαρχιακή Οδό Σερρών - Νιγρίτας
Τη ζωή του έχασε ένας 40χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις Σέρρες. Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στο 3,5ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Σερρών - Νιγρίτας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 40χρονος ημεδαπός, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος.
Από την ανατροπή του οχήματος ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.
Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 40χρονος ημεδαπός, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος.
Από την ανατροπή του οχήματος ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.
Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.
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