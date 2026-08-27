Τιμ Κάρι: Ποτέ δεν έβαζε τον εαυτό του πάνω από τους ρόλους που υποδυόταν, λέει ο δημιουργός του «Rocky Horror Picture Show»
Τιμ Κάρι: Ποτέ δεν έβαζε τον εαυτό του πάνω από τους ρόλους που υποδυόταν, λέει ο δημιουργός του «Rocky Horror Picture Show»
Με λίγα λόγια, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και πραγματικός κύριος, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Ο’Μπράιαν για τον πρωταγωνιστή της θρυλικής ταινίας που πέθανε στα 80 του χρόνια
Ο δημιουργός του «Rocky Horror Picture Show», Ρίτσαρντ Ο’Μπράιαν, ήταν ένα ακόμη πρόσωπο που απέτισε φόρο τιμής στον Τιμ Κάρι, μετά τον θάνατό του σε ηλικία 80 ετών. Ο 84χρονος συγγραφέας και σεναριογράφος χαρακτήρισε μεταξύ άλλων τον πρωταγωνιστή της θρυλικής ταινίας «έναν υπέροχο άνθρωπο και πραγματικό κύριο, που ποτέ δεν επιδίωξε την προσοχή».
Ο Κάρι, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ στην καλτ ταινία, πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, με τον μάνατζέρ του να επιβεβαιώνει την είδηση μία ημέρα αργότερα. Η αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί, ωστόσο ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για περισσότερο από μία δεκαετία, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2012 και το οποίο τον άφησε ανίκανο να περπατήσει.
Ο Ρίτσαρντ Ο’Μπράιαν, ο οποίος παρουσίαζε επίσης το βρετανικό τηλεπαιχνίδι «The Crystal Maze» από το 1990 έως το 1993, έγραψε σε ανάρτησή του: «Με εξαιρετικά βαριά καρδιά και με μάτια γεμάτα δάκρυα μοιράζομαι μαζί σας αυτά τα λόγια. Ο Τιμ Κάρι ήταν από τη φύση του ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά και ένας υπέροχος ερμηνευτής, και καταλάβαινε τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο σπουδαία χαρίσματα. Ποτέ δεν επιζητούσε την προσοχή και ποτέ δεν έβαζε τον εαυτό του πάνω από τους ρόλους που υποδυόταν. Με λίγα λόγια, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και πραγματικός κύριος. Ήταν προνόμιο και χαρά που τον γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε Τιμ. Ρίτσαρντ».
Ο Τιμ Κάρι στο «Rocky Horror Picture Show»
Ο Ρίτσαρντ Ο’Μπράιαν έγραψε το θεατρικό μιούζικαλ «The Rocky Horror Show» το 1973, το οποίο έκτοτε ανεβαίνει αδιάκοπα στη σκηνή. Συνυπέγραψε επίσης, μαζί με τον σκηνοθέτη Τζιμ Σάρμαν, το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς «The Rocky Horror Picture Show», που κυκλοφόρησε το 1975.
Παρά την επιθυμία του να αποφύγει την τυποποίηση, η εντυπωσιακή ερμηνεία του Κάρι ως του εκκεντρικού «τραβεστί από τον πλανήτη Transsexual, στον γαλαξία της Transylvania» σημάδεψε αναπόφευκτα την καριέρα του.
Ο Κάρι, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ στην καλτ ταινία, πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, με τον μάνατζέρ του να επιβεβαιώνει την είδηση μία ημέρα αργότερα. Η αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί, ωστόσο ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για περισσότερο από μία δεκαετία, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2012 και το οποίο τον άφησε ανίκανο να περπατήσει.
Rocky Horror Show writer Richard O'Brien pays tribute to Tim Curry following his death aged 80 as he calls him a 'good egg and a class act who never sought attention' https://t.co/N7AqlUbrAb— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 27, 2026
Ο Τιμ Κάρι στο «Rocky Horror Picture Show»
Ο Ρίτσαρντ Ο’Μπράιαν έγραψε το θεατρικό μιούζικαλ «The Rocky Horror Show» το 1973, το οποίο έκτοτε ανεβαίνει αδιάκοπα στη σκηνή. Συνυπέγραψε επίσης, μαζί με τον σκηνοθέτη Τζιμ Σάρμαν, το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς «The Rocky Horror Picture Show», που κυκλοφόρησε το 1975.
Παρά την επιθυμία του να αποφύγει την τυποποίηση, η εντυπωσιακή ερμηνεία του Κάρι ως του εκκεντρικού «τραβεστί από τον πλανήτη Transsexual, στον γαλαξία της Transylvania» σημάδεψε αναπόφευκτα την καριέρα του.
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