Δείτε βίντεο: Κεραυνός πέφτει λίγα μέτρα δίπλα από κινούμενο φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που μια αστραπή φωτίζει τον ουρανό και ο κεραυνός πέφτει με μεγάλη ένταση στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, ενώ το φορτηγό συνεχίζει την πορεία του