Το πάρτι γενεθλίων της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη: Η τούρτα με τα κόκκινα φρούτα, το φόρεμα με την ανοιχτή πλάτη και ο Χρήστος Μάστορας
Το πάρτι γενεθλίων της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη: Η τούρτα με τα κόκκινα φρούτα, το φόρεμα με την ανοιχτή πλάτη και ο Χρήστος Μάστορας
Το μοντέλο ανέβασε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τους εορτασμούς για τα 30 χρόνια που έκλεισε
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και μοιράστηκε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι που έκανε.
Το μοντέλο έκλεισε τα 30 και στα stories που ανέβασε φαίνεται πως ήθελε να έχει όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της, ανάμεσα στα οποία είναι τα αδέρφια της αλλά και ο επί τέσσερα χρόνια σύντροφός της Χρήστος Μάστορας.
Το πάρτι πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο δίπλα σε πισίνα, με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη να σβήνει μία μεγάλη τούρτα με κόκκινα φρούτα και πολλά κεράκια πάνω της. Η ίδια είχε επιλέξει να φορέσει για την ξεχωριστή αυτή ημέρα ένα πολύ εντυπωσιακό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, την οποία κοσμούσαν διάφορες αλυσίδες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
Το μοντέλο έκλεισε τα 30 και στα stories που ανέβασε φαίνεται πως ήθελε να έχει όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της, ανάμεσα στα οποία είναι τα αδέρφια της αλλά και ο επί τέσσερα χρόνια σύντροφός της Χρήστος Μάστορας.
Το πάρτι πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο δίπλα σε πισίνα, με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη να σβήνει μία μεγάλη τούρτα με κόκκινα φρούτα και πολλά κεράκια πάνω της. Η ίδια είχε επιλέξει να φορέσει για την ξεχωριστή αυτή ημέρα ένα πολύ εντυπωσιακό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, την οποία κοσμούσαν διάφορες αλυσίδες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
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