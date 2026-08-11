Χωροταξικό για τις ΑΠΕ: Μικρές υποχωρήσεις, αλλά μεγάλοι «κόφτες» για τα αιολικά

Στο επίκεντρο των τελευταίων παρεμβάσεων το κριτήριο του ανέμου – Παραμένουν το όριο των 1.200 μέτρων, οι περιορισμοί στα νησιά και οι αυστηροί όροι στις ΖΕΠ – Σε φορτισμένη συγκυρία οι ανακοινώσεις μετά τις πυρκαγιές