Απολογείται σήμερα η 46χρονη για την υπόθεση της Marfin, αρνείται την ταυτοποίησή της ο δικηγόρος της
Απολογείται σήμερα η 46χρονη για την υπόθεση της Marfin, αρνείται την ταυτοποίησή της ο δικηγόρος της
Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της κοντά στην τράπεζα – Μετά την απολογία της θα κριθεί η ποινική της μεταχείριση
Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να βρεθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φονική εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου 2010.
Η κατηγορούμενη αρνείται όσα της αποδίδονται, με την υπεράσπισή της να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία της κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης.
Η μεταγωγή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 10 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές αρχές.
Ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εργαστηριακό εύρημα που να πιστοποιεί ότι πρόκειται για την εντολέα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε η σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει με απόλυτη βεβαιότητα ότι η γυναίκα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της και συγκεκριμένα εάν θα αφεθεί ελεύθερη, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους, ή εάν θα διαταχθεί η προσωρινή κράτησή της.
Την ίδια ώρα, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ως συνεργοί στην ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο δεύτερος έχει μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου.
Η κατηγορούμενη αρνείται όσα της αποδίδονται, με την υπεράσπισή της να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία της κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης.
Η μεταγωγή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 10 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές αρχές.
Ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εργαστηριακό εύρημα που να πιστοποιεί ότι πρόκειται για την εντολέα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε η σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει με απόλυτη βεβαιότητα ότι η γυναίκα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της και συγκεκριμένα εάν θα αφεθεί ελεύθερη, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους, ή εάν θα διαταχθεί η προσωρινή κράτησή της.
Την ίδια ώρα, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ως συνεργοί στην ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο δεύτερος έχει μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα