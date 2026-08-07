Ιωάννα Τούνη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον σύντροφό της από τα περσινά γενέθλιά της στην Ίμπιζα όταν «έκρυβαν» τη σχέση τους
Ιωάννα Τούνη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον σύντροφό της από τα περσινά γενέθλιά της στην Ίμπιζα όταν «έκρυβαν» τη σχέση τους
Η influencer ανέβασε κοινό στιγμιότυπο με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη από το ταξίδι που είχαν κάνει όταν έκλεισε τα 32
Λίγο πριν γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε ένα αδημοσίευτο στιγμιότυπο από την περσινή απόδρασή της στην Ίμπιζα, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον σύντροφό της, σε μια περίοδο που οι δυο τους κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η influencer έκανε την Παρασκευή 7 Αυγούστου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ένα κοινό στιγμιότυπό της με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη. Το ζευγάρι είχε ποζάρει αγκαλιά στην Ίμπιζα, εκεί όπου γιόρτασε η Ιωάννα Τούνη με αγαπημένα της πρόσωπα τα 32 της χρόνια.
Τότε, η influencer ήταν σε σχέση με τον επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν είχαν δημοσιοποιήσει ακόμα ότι είναι ζευγάρι. Έτσι, στα stories που έκανε τότε έδειχνε στιγμές από τις εξόδους με τους φίλους της. Έναν χρόνο μετά και έπειτα από την αποκάλυψη που έκανε τον Οκτώβριο για τον δεσμό τους, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί μία φωτογραφία από τα περσινά γενέθλιά της, όσο προετοιμάζεται να κλείσει τα 33.
«Αδημοσίευτο υλικό από Ίμπιζα που ήμασταν πέρυσι, τέτοιο καιρό, για τα γενέθλια μου. Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η influencer έκανε την Παρασκευή 7 Αυγούστου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ένα κοινό στιγμιότυπό της με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη. Το ζευγάρι είχε ποζάρει αγκαλιά στην Ίμπιζα, εκεί όπου γιόρτασε η Ιωάννα Τούνη με αγαπημένα της πρόσωπα τα 32 της χρόνια.
Τότε, η influencer ήταν σε σχέση με τον επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν είχαν δημοσιοποιήσει ακόμα ότι είναι ζευγάρι. Έτσι, στα stories που έκανε τότε έδειχνε στιγμές από τις εξόδους με τους φίλους της. Έναν χρόνο μετά και έπειτα από την αποκάλυψη που έκανε τον Οκτώβριο για τον δεσμό τους, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί μία φωτογραφία από τα περσινά γενέθλιά της, όσο προετοιμάζεται να κλείσει τα 33.
«Αδημοσίευτο υλικό από Ίμπιζα που ήμασταν πέρυσι, τέτοιο καιρό, για τα γενέθλια μου. Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
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