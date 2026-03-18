O Σεμπάστιαν Σταν και η σύντροφός του περιμένουν το πρώτο τους παιδί
GALA
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο ηθοποιός και η 'Αναμπελ Γουόλις ετοιμάζονται να γίνουν γονείς

5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Σεμπάστιαν Σταν και η 'Αναμπελ Γουόλις φαίνεται πως διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι είναι ζευγάρι εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση.

Ο Σταν, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ως Bucky Barnes/Winter Soldier στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, έχει μπροστά του μια ιδιαίτερα φορτωμένη χρονιά. Πρόκειται να εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία «Fjord» μαζί με τη Ρενάτε Ρέινσβε, ενώ θα ενσαρκώσει ξανά τον εμβληματικό του ρόλο στη Marvel στην πολυαναμενόμενη ταινία «Avengers: Doomsday». Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του ως νεαρός Ντόναλντ Τραμπ στην ταινία «The Apprentice».

Αντίστοιχα, η Γουόλις έχει σημαντικά πρότζεκτ μέσα στη χρονιά. Θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Τζέισον Στέιθαμ στην ταινία δράσης «Mutiny», η οποία είναι προγραμματισμένη να βγει στις αίθουσες τον Αύγουστο ενώ θα εμφανιστεί στη νέα σειρά του Netflix «Unabomb» που επικεντρώνεται στην υπόθεση του Τεντ Καζίνσκι.

Η Βρετανίδα ηθοποιός έχει στο ενεργητικό της σημαντικές συμμετοχές όπως στη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders», στην ταινία «The Mummy» στο πλευρό του Τομ Κρουζ, καθώς και στην ταινία τρόμου «Annabelle».

Η σχέση της 'Αναμπελ και του Σεμπάστιαν έγινε γνωστή το 2022, όταν ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα. Παρά τις επιτυχημένες καριέρες τους, το ζευγάρι επιλέγει να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης