O Σεμπάστιαν Σταν και η σύντροφός του περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο ηθοποιός και η 'Αναμπελ Γουόλις ετοιμάζονται να γίνουν γονείς
Ο Σεμπάστιαν Σταν και η 'Αναμπελ Γουόλις φαίνεται πως διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι είναι ζευγάρι εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση.
Ο Σταν, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ως Bucky Barnes/Winter Soldier στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, έχει μπροστά του μια ιδιαίτερα φορτωμένη χρονιά. Πρόκειται να εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία «Fjord» μαζί με τη Ρενάτε Ρέινσβε, ενώ θα ενσαρκώσει ξανά τον εμβληματικό του ρόλο στη Marvel στην πολυαναμενόμενη ταινία «Avengers: Doomsday». Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του ως νεαρός Ντόναλντ Τραμπ στην ταινία «The Apprentice».
Αντίστοιχα, η Γουόλις έχει σημαντικά πρότζεκτ μέσα στη χρονιά. Θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Τζέισον Στέιθαμ στην ταινία δράσης «Mutiny», η οποία είναι προγραμματισμένη να βγει στις αίθουσες τον Αύγουστο ενώ θα εμφανιστεί στη νέα σειρά του Netflix «Unabomb» που επικεντρώνεται στην υπόθεση του Τεντ Καζίνσκι.
Η Βρετανίδα ηθοποιός έχει στο ενεργητικό της σημαντικές συμμετοχές όπως στη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders», στην ταινία «The Mummy» στο πλευρό του Τομ Κρουζ, καθώς και στην ταινία τρόμου «Annabelle».
Η σχέση της 'Αναμπελ και του Σεμπάστιαν έγινε γνωστή το 2022, όταν ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα. Παρά τις επιτυχημένες καριέρες τους, το ζευγάρι επιλέγει να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Φωτογραφία: Shutterstock
Congratulations to Sebastian Stan and Annabelle Wallis, who are expecting their first child together! ❤️🍼 https://t.co/uYxhIM7OVD pic.twitter.com/khbXMqPMUC— TMZ (@TMZ) March 16, 2026
