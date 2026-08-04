Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου «γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» 24 χρόνια μετά, δείτε το βίντεο
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Αλέξης Γεωργούλης Βίκυ Σταυροπούλου Είσαι το ταίρι μου

Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου «γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» 24 χρόνια μετά, δείτε το βίντεο

Οι δύο ηθοποιοί γύρισαν - με ορισμένες διαφορές - την τελευταία σκηνή της σειράς που μεταδόθηκε το 2002

Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου «γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» 24 χρόνια μετά, δείτε το βίντεο
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Την τελευταία σκηνή από την τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου» στην οποία είχαν πρωταγωνιστήσει, «γύρισαν» ξανά ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου.

24 χρόνια μετά τα πλάνα που γυρίστηκαν με τους δύο τους πάνω σε μηχανή στον Πειραιά, οι δύο ηθοποιοί έκαναν το ίδιο και αναβίωσαν τη σκηνή στο Instagram, αν και υπήρχαν μερικές διαφορές.

«Θα σταματήσω δεν θα οδηγήσω άλλο» είπε ο Αλέξης Γεωργούλης στην εκδοχή του 2026, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να του απαντά «σκάσε και γύρνα μπροστά σου, οδηγείς». Τότε ο Αλέξης Γεωργούλης της λέει «θέλω να μου το πεις» με τη συμπρωταγωνίστριά του να απαντά «σ΄αγαπώ» και το βίντεο που αναρτήθηκε τη Δευτέρα στο Instagram να κλείνει με τους δύο να τραγουδούν «είσαι το ταίρι μου...»



Στη σκηνή, πάντως, το 2002 ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου που ζητούσε από τον Αλέξη Γεωργούλη να της πει «σ' αγαπώ» και εκείνος που της έλεγε «σκάσε και κοίτα μπροστά σου» πριν η φράση να εμφανιστεί σε μια ηλεκτρονική πινακίδα και να την ακολουθήσει η λέξη «τέλος».

Δεν μου 'χεις πει ακόμα σ' αγαπώ - Είσαι το ταίρι μου (τέλος)
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