Παιδικοί σταθμοί: Οδηγός για τη σωστή αίτηση, τα λάθη που μπορεί να «κόψουν» το voucher

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς στην ηλεκτρονική αίτηση για Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ - Τα κρίσιμα σημεία πριν από την οριστική υποβολή και η σημαντική αλλαγή για τις πολύτεκνες οικογένειες





Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 5 Αυγούστου, στις 23:59.







Ένα λανθασμένο στοιχείο, ένα δικαιολογητικό που δεν επισυνάφθηκε ή ακόμη και η παράλειψη της οριστικής υποβολής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μορίων ή ακόμη και σε απόρριψη της αίτησης.



Το protothema.gr απευθύνθηκε στον Παναγιώτη Μ. Ευαγγελίου, Μηχανολόγο Μηχανικό, εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα αδειοδότησης βρεφονηπιακών σταθμών, για να μας εξηγήσει βήμα βήμα τη διαδικασία, αλλά και τα πιθανά λάθη.



Ο κ. Παναγιώτης Μ. Ευαγγελίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, εξειδικευμένος σύμβουλος σε θέματα αδειοδότησης βρεφονηπιακών σταθμών



Πριν ξεκινήσετε: Τι πρέπει να έχετε ελέγξει



Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται αποκλειστικά με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του Νόμιμου Εκπροσώπου που υποβάλλει την αίτηση.



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Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης από τον αιτούντα ή, όπου απαιτείται, από το έτερο μέλος, αποτελεί λόγο απόρριψης.



Προσοχή



Δεν χρησιμοποιούμε τους κωδικούς Taxisnet του/της συζύγου για να κάνουμε την αίτηση. Η αίτηση συνδέεται με τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και πρέπει να υποβληθεί με τους δικούς του κωδικούς.



Βήμα 1: Ελέγξτε ποιος πρέπει να κάνει την αίτηση



Δικαίωμα υποβολής έχει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του παιδιού ή του ατόμου με αναπηρία.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα voucher της ΕΕΤΑΑ για την περίοδο 2026-2027, που αφορούν τη φιλοξενία παιδιών σε Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, καθώς και τη συμμετοχή παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ.Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 5 Αυγούστου, στις 23:59.Παρότι ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων αντλείται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά μητρώα του Δημοσίου, οι γονείς δεν θα πρέπει να θεωρήσουν ότι η διαδικασία είναι «αυτόματη».Ένα λανθασμένο στοιχείο, ένα δικαιολογητικό που δεν επισυνάφθηκε ή ακόμη και η παράλειψη της οριστικής υποβολής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μορίων ή ακόμη και σε απόρριψη της αίτησης.Το protothema.gr απευθύνθηκε στον Παναγιώτη Μ. Ευαγγελίου, Μηχανολόγο Μηχανικό, εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα αδειοδότησης βρεφονηπιακών σταθμών, για να μας εξηγήσει βήμα βήμα τη διαδικασία, αλλά και τα πιθανά λάθη.Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται αποκλειστικά με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του Νόμιμου Εκπροσώπου που υποβάλλει την αίτηση.Παράλληλα, πρέπει να έχει υποβληθεί η απαιτούμενη φορολογική δήλωση και να είναι διαθέσιμα τα οικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των εισοδηματικών προϋποθέσεων.Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης από τον αιτούντα ή, όπου απαιτείται, από το έτερο μέλος, αποτελεί λόγο απόρριψης.Δεν χρησιμοποιούμε τους κωδικούς Taxisnet του/της συζύγου για να κάνουμε την αίτηση. Η αίτηση συνδέεται με τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και πρέπει να υποβληθεί με τους δικούς του κωδικούς.Δικαίωμα υποβολής έχει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του παιδιού ή του ατόμου με αναπηρία.

Σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση επιμέλειας, την αίτηση υποβάλλει το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια. Σε περίπτωση συνεπιμέλειας, αίτηση υποβάλλει ένας από τους δύο.



Για κάθε παιδί πρέπει να υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επομένως σε περιπτώσεις:



διαζυγίου,

επιμέλειας,

συνεπιμέλειας,

αναδοχής,

δικαστικής συμπαράστασης.

Τα στοιχεία που δηλώνονται πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα επίσημα δικαιολογητικά.



Βήμα 2: Ελέγξτε όλα τα παιδιά και τα εξαρτώμενα μέλη



Ένα από τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι η ενότητα «Παιδιά και άλλα εξαρτώμενα μέλη».



Ο γονέας δεν πρέπει να ελέγξει μόνο το παιδί για το οποίο ζητά voucher, αλλά το σύνολο των τέκνων που λαμβάνονται υπόψη από το πρόγραμμα.



Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο αριθμός των παιδιών συνδέεται με τα εισοδηματικά κριτήρια και, κατά περίπτωση, με τη μοριοδότηση.



Προσοχή: Μην προχωρήσετε, επειδή απλώς «εμφανίστηκε το παιδί στο σύστημα». Ελέγξτε ότι έχουν αποτυπωθεί σωστά όλα τα μέλη της οικογένειας που πρέπει να ληφθούν υπόψη.



Βήμα 3: Ελέγξτε προσεκτικά τον ΑΜΚΑ



Για κάθε παιδί ή ωφελούμενο πρέπει να υπάρχει σωστός ΑΜΚΑ.



Ελέγξτε έναν προς έναν:



Ονοματεπώνυμο - ΑΜΚΑ - ημερομηνία γέννησης - συγγενική σχέση.



Εάν κάποιο από τα στοιχεία που αντλούνται ηλεκτρονικά είναι λανθασμένο ή ελλιπές, δεν πρέπει να αγνοηθεί.



Πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διόρθωσης και, όπου απαιτείται, να επισυναφθεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό.



Βήμα 4: Η συναίνεση του συζύγου δεν πρέπει να ξεχαστεί



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις έγγαμων αιτούντων ή συμφώνου συμβίωσης.



Όπου απαιτείται συναίνεση του έτερου μέλους για την άντληση των οικονομικών στοιχείων, αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του ίδιου του έτερου μέλους.



Χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η άντληση των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων μπορεί να μην καταστεί δυνατή και η αίτηση να μην μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά.



Το συχνό λάθος



Ο ένας γονέας συμπληρώνει ολόκληρη την αίτηση και θεωρεί ότι έχει τελειώσει, ενώ εκκρεμεί ακόμη η συναίνεση του άλλου.



Ελέγξτε το πριν από την οριστική υποβολή.



Βήμα 5: Μην θεωρήσετε αλάνθαστα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία



Το γεγονός ότι ένα στοιχείο εμφανίστηκε αυτόματα στην πλατφόρμα δεν σημαίνει ότι ο αιτών πρέπει να το αποδεχθεί χωρίς έλεγχο.



Πριν προχωρήσει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά: οικογενειακή κατάσταση, τέκνα, εισόδημα, ανεργία, αναπηρία, επιμέλεια και στοιχεία του έτερου μέλους.



Σε περίπτωση απόκλισης, πρέπει να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση ή να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό.



Βήμα 6: Μην χάσετε μόρια από ένα δικαιολογητικό



Ένα λάθος δεν οδηγεί πάντοτε σε πλήρη απόρριψη της αίτησης. Μπορεί, όμως, να οδηγήσει σε κάτι εξίσου κρίσιμο: απώλεια μορίων.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που αφορούν, μεταξύ άλλων:



μονογονεϊκή οικογένεια,

τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια,

ανεργία,

αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας.



Εάν ένα στοιχείο που δίνει πρόσθετη μοριοδότηση δεν αντληθεί σωστά και ο αιτών δεν προσκομίσει το απαιτούμενο δικαιολογητικό, μπορεί να χάσει πολύτιμα μόρια στην τελική κατάταξη.



Νέα σημαντική αλλαγή για τις πολύτεκνες οικογένειες



Ιδιαίτερη σημασία έχει η φετινή διεύρυνση του προγράμματος για τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω.



Για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, οι οικογένειες αυτές μπορούν να λάβουν voucher μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, όταν το εισόδημά τους υπερβαίνει τα όρια για το πλήρες voucher.



Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή, καθώς ανοίγει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε πολύτεκνες οικογένειες που μέχρι σήμερα θα βρίσκονταν εκτός λόγω εισοδήματος.



Ποια είναι τα βασικά εισοδηματικά όρια



Για τη λήψη πλήρους voucher, στις κατηγορίες όπου εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια, τα όρια διαμορφώνονται:



Έως 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά

Έως 30.000 ευρώ για οικογένειες με έως τρία παιδιά

Έως 33.000 ευρώ για οικογένειες με έως τέσσερα παιδιά

Έως 36.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω.



Για voucher μειωμένης αξίας στις προβλεπόμενες κατηγορίες, το όριο φτάνει τις 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά και τις 38.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά, ενώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω δεν εφαρμόζεται εισοδηματικό κριτήριο.



Βήμα 7: Ο έλεγχος των 60 δευτερολέπτων πριν το «Οριστική Υποβολή»



Πριν πατήσετε το τελευταίο κουμπί, κάντε έναν τελικό έλεγχο.



✓ Έχουν εμφανιστεί σωστά όλα τα παιδιά;



✓ Είναι σωστοί οι ΑΜΚΑ;



✓ Είναι σωστή η οικογενειακή κατάσταση;



✓ Έχει ολοκληρωθεί η συναίνεση του άλλου μέλους, όπου απαιτείται;



✓ Έχουν αντληθεί σωστά τα οικονομικά στοιχεία;



✓ Έχουν δηλωθεί όλα τα κοινωνικά κριτήρια που δικαιούστε;



✓ Έχουν ανέβει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά;



✓ Υπάρχει κάποια προειδοποίηση ή εκκρεμότητα στην εφαρμογή;



Και, τέλος:



ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ;



Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο ερώτημα.



Η αποθήκευση μιας αίτησης δεν σημαίνει ότι η αίτηση υποβλήθηκε.



Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε και ότι η αίτηση έχει οριστικοποιηθεί.



Τα 7 λάθη που πρέπει να αποφύγετε



1. Λάθος πρόσωπο στην υποβολή της αίτησης

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επιμέλειας ή συνεπιμέλειας.



2. Λανθασμένος ή μη ελεγμένος ΑΜΚΑ

Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία πρέπει πάντοτε να ελέγχονται.



3. Παράλειψη παιδιού ή εξαρτώμενου μέλους

Μπορεί να επηρεάσει εισοδηματικά κριτήρια και αξιολόγηση.



4. Μη ολοκλήρωση της συναίνεσης του έτερου μέλους

Ένα από τα συχνότερα σημεία στα οποία μπορεί να «κολλήσει» η διαδικασία.



5. Εμπιστοσύνη στα αυτόματα στοιχεία χωρίς έλεγχο

Το σύστημα αντλεί δεδομένα – ο αιτών όμως είναι αυτός που πρέπει να τα επιβεβαιώσει.



6. Παράλειψη δικαιολογητικού που δίνει μόρια

Μπορεί να μην απορριφθεί η αίτηση, αλλά να χαθούν κρίσιμα μόρια.



7. Αποθήκευση χωρίς οριστική υποβολή

Το πιο απλό λάθος μπορεί να αποδειχθεί και το πιο καταστροφικό.



Οι ημερομηνίες που πρέπει να θυμούνται οι γονείς



5 Αυγούστου 2026, 23:59: Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων



10 Αυγούστου 2026: Προσωρινά αποτελέσματα



11 έως 13 Αυγούστου 2026: Υποβολή ενστάσεων



17 Αυγούστου 2026: Οριστικά αποτελέσματα



Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τυπική διαδικασία.



Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει αμέσως την κατάσταση της αίτησής του και, εφόσον υπάρχει απόρριψη, έλλειψη δικαιολογητικού ή διαφορετική αξιολόγηση από την αναμενόμενη, να εξετάσει εγκαίρως την υποβολή ένστασης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.



Ο «χρυσός» κανόνας της αίτησης



Η ηλεκτρονική διαδικασία μπορεί να εξοικονομεί χρόνο, αλλά δεν υποκαθιστά τον έλεγχο από τον ίδιο τον αιτούντα.



Ο ασφαλέστερος κανόνας είναι ένας:



Δεν πατάμε «Οριστική Υποβολή» επειδή απλώς συμπληρώσαμε τα πεδία. Ελέγχουμε πρώτα τι άντλησε το σύστημα, τι δεν άντλησε, τι πρέπει να διορθωθεί και ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν.



Λίγα λεπτά προσεκτικού ελέγχου πριν από την υποβολή μπορούν να αποτρέψουν ένα λάθος που ενδέχεται να κοστίσει στην οικογένεια το voucher για ολόκληρη τη σχολική χρονιά.