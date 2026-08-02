Βίντεο: «Πες τους να φέρουν εναέρια τώρα, έχει πέντε δεξαμενές προπανίου εδώ», δραματικές στιγμές στην Τούτουλη Μεγάρων
Βίντεο: «Πες τους να φέρουν εναέρια τώρα, έχει πέντε δεξαμενές προπανίου εδώ», δραματικές στιγμές στην Τούτουλη Μεγάρων
Άνιση μάχη με τις φλόγες - Η φωτιά τροφοδοτείται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ τα ξερά χόρτα αρπάζουν αμέσως
Δραματικές στιγμές επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων με την φωτιά να καίει τα πάντα στο διάβα της και τους πυροσβέστες μαζί με τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους.
Η φωτιά τροφοδοτείται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ τα ξερά χόρτα αρπάζουν αμέσως. Εκεί που σβήνει μία εστία ξεπηδούν αμέσως άλλες.
Κάτοικοι και εθελοντές πυροσβέστες επιχειρούν με λάστιχα αλλά και με μηχανήματα της περιφέρειας.
Χειριστής εκσκαπτικού μηχανήματος που επιχειρεί να ανοίξει αντιπυρική ζώνη στην περιοχή Τούτουλη Μεγάρων, απευθύνει δραματική έκκληση στον απεσταλμένο του protothema Μαρίνο Αλειφέρη: «Πες τους να φέρουν εναέρια τώρα, έχει πέντε δεξαμενές προπανίου εδώ!»
Η φωτιά τροφοδοτείται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ τα ξερά χόρτα αρπάζουν αμέσως. Εκεί που σβήνει μία εστία ξεπηδούν αμέσως άλλες.
Κάτοικοι και εθελοντές πυροσβέστες επιχειρούν με λάστιχα αλλά και με μηχανήματα της περιφέρειας.
Χειριστής εκσκαπτικού μηχανήματος που επιχειρεί να ανοίξει αντιπυρική ζώνη στην περιοχή Τούτουλη Μεγάρων, απευθύνει δραματική έκκληση στον απεσταλμένο του protothema Μαρίνο Αλειφέρη: «Πες τους να φέρουν εναέρια τώρα, έχει πέντε δεξαμενές προπανίου εδώ!»
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