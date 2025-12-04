Στράτος Τζώρτζογλου: Όταν πήγα στην Αμερική δεν με ήξερε κανένας, εκεί ήμουν ένα τίποτα
Στράτος Τζώρτζογλου Αμερική Κατάθλιψη

Στράτος Τζώρτζογλου: Όταν πήγα στην Αμερική δεν με ήξερε κανένας, εκεί ήμουν ένα τίποτα

Δεν περίμενα ότι θα φύγω από την Αμερική, μου κόστισε πάρα πολύ σε συνδυασμό με τον θάνατο της μητέρας μου, δήλωσε ο ηθοποιός

Στράτος Τζώρτζογλου: Όταν πήγα στην Αμερική δεν με ήξερε κανένας, εκεί ήμουν ένα τίποτα
Ιωάννα Μαρίνου
Την περίοδο που έζησε στην Αμερική περιέγραψε ο Στράτος Τζώρτζογλου, εξηγώντας ότι παρά την πορεία του στην Ελλάδα, εκεί ένιωσε ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα, καθώς όπως είπε, δεν τον γνώριζε κανείς.

Ο ηθοποιός μίλησε για μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, που τον οδήγησαν στην κατάθλιψη. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξήγησε ότι ο θάνατος της μητέρας του σε συνδυασμό με την απόφαση να φύγει από την Αμερική και να επιστρέψει στην Ελλάδα, τον επηρέασαν ιδιαίτερα ψυχολογικά.

Όπως ανέφερε: «Η μεγαλύτερη μάχη που έδωσα ήταν την περίοδο της κατάθλιψης, που άλλαξε όλη μου η ζωή. Έφυγε το 2003 ο πατέρας μου, μετά η μάνα μου και μετά ο γιος μου στην Αμερική.  Όταν πήγα στην Αμερική παρ' όλο που δεν είχε χρήματα και δεν με ήξερε κανείς έπαθα ένα σοκ, γιατί είχα συνηθίσει επί 34 χρόνια να παίζω συνεχώς θέατρο, ξαφνικά πήγα εκεί και ήμουν  ένα τίποτα. Δεν περίμενα ότι θα φύγω από την Αμερική, μου κόστισε πάρα πολύ σε συνδυασμό με τον θάνατο της μητέρας μου, ξαφνικά βρέθηκα σε μία θέση που δεν ήθελα να παίξω για κανέναν, δεν είχα λόγο».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
