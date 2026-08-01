Συγκλονιστικό βίντεο από τα πύρινα μέτωπα: Πυροσβέστες ορμούν με αυτοθυσία μέσα στην φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
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Συγκλονιστικό βίντεο από τα πύρινα μέτωπα: Πυροσβέστες ορμούν με αυτοθυσία μέσα στην φωτιά

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δημοσίευσε ένα βίντεο αναδεικνύοντας την τιτάνια μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες

Συγκλονιστικό βίντεο από τα πύρινα μέτωπα: Πυροσβέστες ορμούν με αυτοθυσία μέσα στην φωτιά
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Ένα συγκλονιστικό βίντεο που αποτυπώνει τις ακραίες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στην πλατφόρμα X.

Το οπτικό υλικό προκαλεί δέος, καθώς καταγράφει την προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος να αναχαιτίσουν τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται, δίνοντας μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή τους και να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Στις καθηλωτικές εικόνες βλέπουμε πυροσβέστες να προσεγγίζουν με τα πόδια δασικό σημείο που έχει παραδοθεί στις φλόγες, με το μέτωπο να καίει από άκρη σε άκρη ενώ την ίδια ώρα οι πύρινες γλώσσες υψώνονται γύρω τους, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό και εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό.


Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

3 ΣΧΟΛΙΑ

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