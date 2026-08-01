Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο από τη φωτιά στη Βοιωτία
Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο από τη φωτιά στη Βοιωτία
Μάχη με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα και υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες δίνουν οι πυροσβέστες τα τελευταία 48ωρα
Μάχη με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα και υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες δίνουν οι πυροσβέστες τα τελευταία 48ωρα. Δύο δασοπυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα, χθες, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε στο Νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικά ενοχλήματα. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί έμφραγμα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Παράλληλα, σήμερα το πρωί, ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα και εισήχθη στην Παθολογική Κλινική για παρακολούθηση.
Συγκεκριμένα, χθες, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε στο Νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικά ενοχλήματα. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί έμφραγμα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Παράλληλα, σήμερα το πρωί, ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα και εισήχθη στην Παθολογική Κλινική για παρακολούθηση.
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