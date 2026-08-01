Στον ανακριτή ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΔΔΗΕ Ρέθυμνο

Στον ανακριτή ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου

O κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο

Στον ανακριτή ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου
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Πριν από λίγο πέρασε την πόρτα του ανακριτή Ρεθύμνου ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισής του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία, ενώ αναμένει, όπως έχει αναφέρει, την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του.
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