Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Τουρκία και Ιράκ υπέγραψαν μεταβατική συμφωνία ενός έτους για το αργό πετρέλαιο
Τουρκία και Ιράκ υπέγραψαν μεταβατική συμφωνία ενός έτους για το αργό πετρέλαιο
Η συμφωνία καλύπτει μία ημερήσια ικανότητα 750.000 βαρελιών πετρελαίου σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας
Η Τουρκία και το Ιράκ υπέγραψαν συμφωνία διάρκειας ενός έτους για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση του αγωγού αργού πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών.
Αυτό ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.
“Καθώς οι προσπάθειές μας συνεχίζονται για μία μακρόχρονη συμφωνία για αυτόν τον αγωγό…, υλοποιούμε αυτή την μεταβατική συμφωνία που καλύπτει μία ημερήσια ικανότητα 750.000 βαρελιών πετρελαίου”.
Αυτό ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.
“Καθώς οι προσπάθειές μας συνεχίζονται για μία μακρόχρονη συμφωνία για αυτόν τον αγωγό…, υλοποιούμε αυτή την μεταβατική συμφωνία που καλύπτει μία ημερήσια ικανότητα 750.000 βαρελιών πετρελαίου”.
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