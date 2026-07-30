Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Κορώνη» στο Πόρτο Ράφτη
Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Κορώνη» στο Πόρτο Ράφτη
Ο άνδρας διακομίστηκε στο «Αμαλία Φλέμινγκ» όπου διαπηστώθηκε ο θάνατος του
UPD:
Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Κορώνη» στο Πόρτο Ράφτη, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Αμαλία Φλέμινγκ» όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Αμαλία Φλέμινγκ» όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
UPD:
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