Baywatch: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το reboot της θρυλικής σειράς
Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο teaser για το reboot του «Baywatch», παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τους πρωταγωνιστές της νέας εκδοχής της εμβληματικής σειράς που σημάδεψε τη μικρή οθόνη τη δεκαετία του 1990.
Τον κεντρικό ρόλο στη νέα παραγωγή του Fox αναλαμβάνει ο Στίβεν Άμελ, ο οποίος υποδύεται τον Hobie Buchannon. Ο χαρακτήρας του εμφανίζεται πλέον ως επικεφαλής της ομάδας των ναυαγοσωστών, συνεχίζοντας την κληρονομιά του πατέρα του, Mitch Buchannon, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ στην αρχική σειρά.
Ο ηθοποιός ανάρτησε το teaser στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο καστ. Στα πλάνα εμφανίζονται ο ίδιος μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές του Μπρουκς Νέιντερ, Τζέσικα Μπέλκιν και Λίβι Νταν, φορώντας τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαγιό της σειράς. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Ονειρεύομαι σε αργή κίνηση».
Σύμφωνα με την υπόθεση της νέας σειράς, «ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η Charlie (Μπέλκιν), η κόρη που ποτέ δεν γνώρισε, εμφανίζεται πρόθυμη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας Buchannon και να γίνει ναυαγοσώστρια στο Baywatch, στο πλευρό του πατέρα της».
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σέι Μίτσελ, Χάσι Χάρισον, Θαντέους ΛαΓκρόν και Νόα Μπεκ. Παράλληλα, σύμφωνα με το Deadline, ο Ντέιβιντ Τσοκάτσι και η Έρικα Ελένιακ επιστρέφουν στους ρόλους των Cody Madison και Shauni McClain από την αυθεντική σειρά.
Το νέο «Baywatch» αποτελεί συμπαραγωγή των Fox Entertainment και Fremantle, με τον Ματ Νιξ να έχει τον ρόλο του showrunner και εκτελεστικού παραγωγού. Στην ομάδα των executive producers συμμετέχουν επίσης οι δημιουργοί της αρχικής σειράς Μάικλ Μπερκ, Γκρεγκ Μπονάν και Νταγκ Σβαρτς, καθώς και οι Μάικ Χόροβιτς και Ντάντε Ντι Λορέτο. Τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου υπογράφει ο McG, ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο, ενώ η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.
