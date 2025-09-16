Δώρα Παντέλη: Υπήρξε μια πολύ μικρή επιπλοκή μετά τον τοκετό, με το που βγήκε το μωρό κόλλησε ο πλακούντας στη μήτρα
Είχα πάρα πολύ άγχος για τη διαδικασία του τοκετού, δήλωσε η αθλητικογράφος
Την εμπειρία από τη γέννηση του γιου της περιέγραψε η Δώρα Παντέλη και συγκεκριμένα την επιπλοκή που είχε μετά τον τοκετό, καθώς όπως είπε, ο πλακούντας παρέμεινε κολλημένος στη μήτρα.
Η αθλητικογράφος γέννησε με καισαρική και όπως ανέφερε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day», είχε πολύ άγχος και ήταν φοβισμένη πριν φτάσει στο μαιευτήριο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έκλαιγε μέσα στο αυτοκίνητο.
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είχα πάρα πολύ άγχος για τη διαδικασία. Έπρεπε να γεννήσω με καισαρική, οπότε πήγα με ραντεβού. Ήμουν πολύ φοβισμένη, έκλαιγα στο αμάξι. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο ηρέμησα. Αφότου γέννησα υπήρξε μια πολύ μικρή επιπλοκή, με το που βγήκε το μωρό κόλλησε ο πλακούντας στη μήτρα. Δεν μου το είπαν εκείνη τη στιγμή, το έμαθα μετά. Αν γεννούσα φυσιολογικά θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα, οπότε αποφύγαμε τα χειρότερα. Είχε σχέση με εμένα, γιατί ο πλακούντας κόλλησε. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία. Μετά ήρθε ο γιατρός και μου είπε ότι ήταν δύσκολο το χειρουργείο».
Στη συνέχεια, η Δώρα Παντέλη μίλησε για τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό και την επιστροφή της στην καθημερινότητα: «Δεν είχα καμία αγωνία για την επιστροφή στην καθημερινότητα, ήμουν προετοιμασμένη, ήξερα γιατί πρόσεχα πολύ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μετά την καισαρική, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορείς να κάνεις τόσο γρήγορα γυμναστική όσο μπορεί μια γυναίκα που θα γεννήσει φυσιολογικά. Έχεις τα ράμματα, είσαι περιορισμένη, εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου και με βοηθούσε ο άντρας μου σε όλο αυτό».
Η αθλητικογράφος έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, που απέκτησε με τον σύζυγό της, Τζον, το πρωί της Παρασκευής 25 Ιουλίου.
