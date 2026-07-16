Ο Diddy πούλησε έπαυλη στο Μαϊάμι έναντι 55 εκατ. δολαρίων, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή
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Diddy Sean Combs

Ο Diddy πούλησε έπαυλη στο Μαϊάμι έναντι 55 εκατ. δολαρίων, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Star Island, δίπλα σε δεύτερο σπίτι του μουσικού παραγωγού το οποίο είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας των αρχών το 2024

Ο Diddy πούλησε έπαυλη στο Μαϊάμι έναντι 55 εκατ. δολαρίων, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή
Γεωργία Κοτζιά
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Στην πώληση πολυτελούς έπαυλής του στο Μαϊάμι έναντι 55 εκατομμυρίων δολαρίων προχώρησε ο Diddy, ενώ εξακολουθεί να εκτίει την ποινή φυλάκισής του.

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Star Island και εκτείνεται σε περίπου 7.988 τετραγωνικά, διαθέτοντας έξι υπνοδωμάτια και οκτώμισι μπάνια. Η συγκεκριμένη κατοικία βρίσκεται δίπλα σε δεύτερο σπίτι του καλλιτέχνη, το οποίο είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας των αρχών το 2024.


Η έφοδος των ομοσπονδιακών αρχών το 2024 συνδέθηκε με σοβαρές καταγγελίες, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, κατασχέθηκαν ουσίες, αντικείμενα και υλικό που φέρεται να σχετίζεται με παράνομες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης το 2025, η πρώην σύντροφός του, Κάσι Βεντούρα, κατέθεσε ότι εξαναγκαζόταν σε συμμετοχή σε ιδιωτικά πάρτι για χρόνια, περιγράφοντας ένα περιβάλλον ελέγχου και πίεσης.

Τελικά, ο Σον Κομπς κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς ατόμων με σκοπό την πορνεία, ενώ αθωώθηκε για τις βαρύτερες κατηγορίες περί εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Κατά την απολογία του, ο καλλιτέχνης ζήτησε δημόσια συγγνώμη, δηλώνοντας ότι οι πράξεις του ήταν «ντροπιαστικές» και ότι είχε χάσει τον έλεγχο λόγω εξαρτήσεων και υπερβολών.

Κλείσιμο
Αρχικά καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης, με την ημερομηνία αποφυλάκισης να έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 8 Φεβρουαρίου 2028.
Γεωργία Κοτζιά
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