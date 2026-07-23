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Αντιδρούν οι συμβολαιογράφοι στο νομοσχέδιο για την αύξηση των ποσοστών απαρτίας στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις
Αντιδρούν οι συμβολαιογράφοι στο νομοσχέδιο για την αύξηση των ποσοστών απαρτίας στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις
Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων συγκαλούνται, κατά κανόνα, προς επίλυση κρίσιμων ζητημάτων του συμβολαιογραφικού κλάδου που έχουν επείγοντα χαρακτήρα
Την αντίδραση του συμβολαιογραφικού σώματος έχει προκαλέσει η διάταξη του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, με την οποία προβλέπονται υψηλά ποσοστά για την απαρτία και λήψη αποφάσεων στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας.
Οι συμβολαιογράφοι υποστηρίζουν ότι η νέα διάταξη για τα ποσοστά που απαιτούνται για τις απαρτίες των έκτακτων γενικών συνελεύσεων, πλέον της αμφιβόλου συνταγματικότητά της, στην ουσία καταργεί εν τοις πράγμασι τις γενικές αυτές συνελεύσεις.
Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων συγκαλούνται, κατά κανόνα, προς επίλυση κρίσιμων ζητημάτων του συμβολαιογραφικού κλάδου που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση για τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις απαιτείται απαρτία των 50% των μελών και αν δεν επιτευχθεί κατά τη σύγκλιση της δεύτερης συνεδρίας απαιτείται το 1/3 αυτών.
Η αύξηση των ποσοστών απαρτίας κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, όπως υποστηρίζουν οι συμβολαιογράφοι, θα οδηγήσει στην κατάργηση των συνελεύσεων αυτών με αποτέλεσμα να περιορίζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της συμμετοχή των συμβολαιογράφων στις συλλογικές διαδικασίες και αποφάσεις.
Ο συμβολαιογραφικός κόσμος ζητεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης την επανεξέταση των ποσοστών απαρτίας των έκτακτων γενικών συνελεύσεων στην κατεύθυνση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων με δημοκρατική νομιμοποίηση.
Πάντως, διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά απαρτίας για τις ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις παραμένουν στα ήδη υπάρχοντα ποσοστά, δηλαδή, το 1/6 των μελών και χωρίς όριο κατά τη δεύτερη.
Οι συμβολαιογράφοι υποστηρίζουν ότι η νέα διάταξη για τα ποσοστά που απαιτούνται για τις απαρτίες των έκτακτων γενικών συνελεύσεων, πλέον της αμφιβόλου συνταγματικότητά της, στην ουσία καταργεί εν τοις πράγμασι τις γενικές αυτές συνελεύσεις.
Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων συγκαλούνται, κατά κανόνα, προς επίλυση κρίσιμων ζητημάτων του συμβολαιογραφικού κλάδου που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση για τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις απαιτείται απαρτία των 50% των μελών και αν δεν επιτευχθεί κατά τη σύγκλιση της δεύτερης συνεδρίας απαιτείται το 1/3 αυτών.
Η αύξηση των ποσοστών απαρτίας κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, όπως υποστηρίζουν οι συμβολαιογράφοι, θα οδηγήσει στην κατάργηση των συνελεύσεων αυτών με αποτέλεσμα να περιορίζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της συμμετοχή των συμβολαιογράφων στις συλλογικές διαδικασίες και αποφάσεις.
Ο συμβολαιογραφικός κόσμος ζητεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης την επανεξέταση των ποσοστών απαρτίας των έκτακτων γενικών συνελεύσεων στην κατεύθυνση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων με δημοκρατική νομιμοποίηση.
Πάντως, διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά απαρτίας για τις ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις παραμένουν στα ήδη υπάρχοντα ποσοστά, δηλαδή, το 1/6 των μελών και χωρίς όριο κατά τη δεύτερη.
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