Δίωξη για δωροληψία κατ' εξακολούθηση στον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο των Χανίων- Κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις
Δίωξη για δωροληψία κατ' εξακολούθηση στον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο των Χανίων- Κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις
Και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα - Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον οκτώ υποθέσεις τροχαίων, ναρκωτικών και ενός βιασμού όπου εκδόθηκαν ψευδείς βεβαιώσεις έναντι αμοιβής
Στον εισαγγελέα Χανίων έφτασαν περίπου στις 16.00 το απόγευμα το στέλεχος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης και ένας τοξικολόγος - διευθυντής του εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση δωροληψίας προκειμένου να εκδίδουν πλαστές γνωματεύσεις. Σε βάρος τους, ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι, είτε από κοινού είτε κατά περίπτωση, ο ένας από τους δύο, εμπλέκονται σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις έκδοσης ψευδών ή επιστημονικά ατεκμηρίωτων γνωματεύσεων και εκθέσεων, έναντι αμοιβής και με δεδομένο ότι οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έχουν αυξημένη αποδεικτική βαρύτητα σε αστικές, ποινικές και ασφαλιστικές υποθέσεις.
Οι ψευδείς βεβαιώσεις αφορούν τροχαία δυστυχήματα, υποθέσεις ναρκωτικών, αλλά και μία υπόθεση βιασμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι είναι οι μόνοι που παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι υπόλοιποι προσαχθέντες για την υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι.
Οι δύο τους είχαν προσαχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων το πρωί, προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των αστυνομικών για υποθέσεις φερόμενων πλαστών αποτελεσμάτων στις γνωματεύσεις.
Οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και οι δύο τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Είχαν προηγηθεί οι προσαγωγές τουλάχιστον πέντε ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν και δικηγόροι. Κατά πληροφορίες, περίπου 30 άτομα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες. Όλοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, η οποία εξαρθρώθηκε πέρυσι από τις αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι, είτε από κοινού είτε κατά περίπτωση, ο ένας από τους δύο, εμπλέκονται σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις έκδοσης ψευδών ή επιστημονικά ατεκμηρίωτων γνωματεύσεων και εκθέσεων, έναντι αμοιβής και με δεδομένο ότι οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έχουν αυξημένη αποδεικτική βαρύτητα σε αστικές, ποινικές και ασφαλιστικές υποθέσεις.
Οι ψευδείς βεβαιώσεις αφορούν τροχαία δυστυχήματα, υποθέσεις ναρκωτικών, αλλά και μία υπόθεση βιασμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι είναι οι μόνοι που παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι υπόλοιποι προσαχθέντες για την υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι.
Οι δύο τους είχαν προσαχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων το πρωί, προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των αστυνομικών για υποθέσεις φερόμενων πλαστών αποτελεσμάτων στις γνωματεύσεις.
Οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και οι δύο τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Η σύλληψή τουςΟι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη των δύο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Κρήτη. Αμφότεροι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων.
Είχαν προηγηθεί οι προσαγωγές τουλάχιστον πέντε ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν και δικηγόροι. Κατά πληροφορίες, περίπου 30 άτομα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες. Όλοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, η οποία εξαρθρώθηκε πέρυσι από τις αστυνομικές αρχές.
Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή και νέες εξελίξεις από την πορεία της έρευνας.
Σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει το protothema.gr, η εγκληματική οργάνωση -που εξαρθρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και μυστικοί αστυνομικοί - είχε πολυσχιδή και ιδιαίτερα εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
Η δράση της περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, διακίνηση ναρκωτικών, όπλα, εκβιασμούς, καθώς και εμπλοκή σε αγοραπωλησίες οικοπέδων. Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, δύο αδέλφια, τα οποία δραστηριοποιούνταν στον ξενοδοχειακό κλάδο και διέθεταν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες ήταν οι ηγετικές φυσιογνωμίες της εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει το protothema.gr, η εγκληματική οργάνωση -που εξαρθρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και μυστικοί αστυνομικοί - είχε πολυσχιδή και ιδιαίτερα εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
Η μαφία της Κρήτης
Η δράση της περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, διακίνηση ναρκωτικών, όπλα, εκβιασμούς, καθώς και εμπλοκή σε αγοραπωλησίες οικοπέδων. Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, δύο αδέλφια, τα οποία δραστηριοποιούνταν στον ξενοδοχειακό κλάδο και διέθεταν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες ήταν οι ηγετικές φυσιογνωμίες της εγκληματικής οργάνωσης.
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