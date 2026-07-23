Δίωξη για δωροληψία κατ' εξακολούθηση στον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο των Χανίων- Κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις



Η μαφία της Κρήτης

Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή και νέες εξελίξεις από την πορεία της έρευνας.Σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει το protothema.gr, η-που εξαρθρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και μυστικοί αστυνομικοί - είχε πολυσχιδή και ιδιαίτερα εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.Η δράση της περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, διακίνηση ναρκωτικών, όπλα, εκβιασμούς, καθώς και εμπλοκή σε αγοραπωλησίες οικοπέδων. Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, δύο αδέλφια, τα οποία δραστηριοποιούνταν στον ξενοδοχειακό κλάδο και διέθεταν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες ήταν οι ηγετικές φυσιογνωμίες της εγκληματικής οργάνωσης.