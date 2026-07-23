Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας
Στο σημείο επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας το περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης.
Στο σημείο επιχείρησαν μετά και την ενίσχυση που έγινε στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Δείτε βίντεο του lefkadatoday.gr από την περιοχή
Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
Στο σημείο επιχείρησαν μετά και την ενίσχυση που έγινε στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Δείτε βίντεο του lefkadatoday.gr από την περιοχή
Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
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