Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Οινόφυτα, σηκώθηκαν 4 εναέρια
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Οινόφυτα, σηκώθηκαν 4 εναέρια
Στη κατάσβεση επιχείρησαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
UPD:
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/07) στα Οινόφυτα σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Άμεσα μετέβησαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου έθεσαν τη φωτιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση υπό μερικό έλεγχο.
Συγκεκριμένα, στην κατάσβεση επιχείρησαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Φωτογραφία: Πυρκαγιά Ενημέρωση
Άμεσα μετέβησαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου έθεσαν τη φωτιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση υπό μερικό έλεγχο.
Συγκεκριμένα, στην κατάσβεση επιχείρησαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026
Φωτογραφία: Πυρκαγιά Ενημέρωση
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα