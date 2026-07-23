Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Προαγωγές εννέα αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο
Προαγωγές εννέα αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο
Έγιναν προαγωγές έξι αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τριών αντιπροέδρων στον Άρειο Πάγο
Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου η οποία ελήφθη δια περιφοράς και μετά από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, έγιναν προαγωγές έξι αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τριών αντιπροέδρων στον Άρειο Πάγο.
Ειδικότερα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας προήχθησαν σε αντιπροέδρους οι σύμβουλοι Επικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη, Σoφία Βιτάλη, Μαρία Σωτηρoπoύλoυ, Χριστίvα Σιταρά, Ρωξάvη Γιαvvoυλάτoυ και Δημήτριoς Βασιλειάδης.
Και από τον Άρειο Πάγο προήχθησαν σε αντιπροέδρους οι αρεοπαγίτες Παvαγιώτης Βεvιζελέας, Ευτύχιoς Νικόπoυλoς και Νίκη Κατσιαoύvη.
Οι κενές θέσεις του Γενικού Επιτρόπου Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του γενικού επιτρόπου Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων θα καλυφθούν από το υπουργικό συμβούλιο την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Ιουλίου.
Ειδικότερα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας προήχθησαν σε αντιπροέδρους οι σύμβουλοι Επικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη, Σoφία Βιτάλη, Μαρία Σωτηρoπoύλoυ, Χριστίvα Σιταρά, Ρωξάvη Γιαvvoυλάτoυ και Δημήτριoς Βασιλειάδης.
Και από τον Άρειο Πάγο προήχθησαν σε αντιπροέδρους οι αρεοπαγίτες Παvαγιώτης Βεvιζελέας, Ευτύχιoς Νικόπoυλoς και Νίκη Κατσιαoύvη.
Οι κενές θέσεις του Γενικού Επιτρόπου Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του γενικού επιτρόπου Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων θα καλυφθούν από το υπουργικό συμβούλιο την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Ιουλίου.
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