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Προαγωγές εννέα αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο
ΕΛΛΑΔΑ
Συμβούλιο της Επικρατείας Γιώργος Φλωρίδης Άρειος Πάγος

Προαγωγές εννέα αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο

Έγιναν προαγωγές έξι αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τριών αντιπροέδρων στον Άρειο Πάγο

Προαγωγές εννέα αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου η οποία ελήφθη δια περιφοράς και μετά από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, έγιναν προαγωγές έξι αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τριών αντιπροέδρων στον Άρειο Πάγο.

Ειδικότερα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας προήχθησαν σε αντιπροέδρους οι σύμβουλοι Επικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη, Σoφία Βιτάλη, Μαρία Σωτηρoπoύλoυ, Χριστίvα Σιταρά, Ρωξάvη Γιαvvoυλάτoυ και Δημήτριoς Βασιλειάδης.

Και από τον Άρειο Πάγο προήχθησαν σε αντιπροέδρους οι αρεοπαγίτες Παvαγιώτης Βεvιζελέας, Ευτύχιoς Νικόπoυλoς και Νίκη Κατσιαoύvη.

Οι κενές θέσεις του Γενικού Επιτρόπου Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του γενικού επιτρόπου Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων θα καλυφθούν από το υπουργικό συμβούλιο την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Ιουλίου.
Παναγιώτης Τσιμπούκης

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