Χορευταράς ηλικιωμένος σε πανηγύρι στην Ηλεία απολάμβανε τον Βελισσάρη... ξαπλωμένος στην πίστα, δείτε βίντεο

Στο Ρουπάκι Ηλείας υπό τους ήχους του Γιώργου Βελισσάρη, ένας εκ των παρευρισκόμενους εκδήλωσε τις χορευτικές του ικανότητας με έναν ιδιαίτερο τρόπο

Ο Μάιος είναι ένας μήνας μεταβατικός προς το καλοκαίρι καθώς ο καιρός και η γενικότερη ατμόσφαιρα θυμίζουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Την ίδια στιγμή, τον Μάιο, αρχίζουν και τα πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα με τις ορχήστρες να έχουν... ασφυκτικό πρόγραμμα. 

Ενας εκ των κορυφαίων ονομάτων στα ελληνικά πανηγύρια είναι δίχως αμφιβολία ο Γιώργος Βελισσάρης, ο οποίος το περασμένο Σάββατο 2 Μαΐου τραγούδησε στο Ρουπάκι Ηλείας μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο, την Μαρίνα Λαζαράκη και τον Σταύρο Ιωαννίδη. Μέχρι τις πρωινές ώρες στη θρησκευτική πανήγυρις Αγίας Μαύρας το γλέντι κρατούσε μέχρι το πρωί. Εκτός από τη... γουρουνοπούλα σούβλας, το μενού είχε και άφθονο χορό από τις χιλιάδες κόσμου που παρευρέθηκαν. 

Ενας χορευταράς παππούς όμως ξεχώρισε μέσα στο πλήθος καθώς αποφάσισε να ακούσει τον αμανέ του Γιώργου Βελισσάρη... ξαπλωμένος στην πίστα. Πρώτο ήταν μπρούμυτα, μετά από λίγο γύρισε ανάσκελα με ένα τεράστιο χαμόγελο να πλαισιώνει το αρχοντικό μουστάκι του. Οταν το ρεπορτόριο άλλαξε, τον σήκωσαν και συνέχισε τον χορό του.



Σε άλλο στιγμιότυπο από το ίδιο πανηγύρι, ο ίδιος φάνηκε να ξαπλώνει στη πίστα λίγο πιο απόμερα και να πιάνει ένα από τα λουλούδια με το στόμα και έπειτα να το αφήνει. Πάντα χαμογελαστός και δείχνοντας να απολαμβάνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

