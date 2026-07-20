Ριάνα και ASAP Rocky: Η εμφάνιση τους στον τελικό του Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
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Ριάνα ASAP Rocky Τελικός Μουντιάλ Γήπεδο

Ριάνα και ASAP Rocky: Η εμφάνιση τους στον τελικό του Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι έκανε μαζί την είσοδό του στο γήπεδο

Ριάνα και ASAP Rocky: Η εμφάνιση τους στον τελικό του Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Τα βλέμματα συγκέντρωσαν η Ριάνα και ο ASAP Rocky με την κοινή τους εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το διάσημο ζευγάρι έκανε την Κυριακή 19 Ιουλίου την είσοδό του στο «New York New Jersey Stadium» με casual εμφανίσεις, δίνοντας το «παρών» στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, όπου η Ισπανία επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 και κατέκτησε το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της.

Η 38χρονη σταρ εθεάθη να μπαίνει στο γήπεδο με μία καφέ ποδοσφαιρική φανέλα, cargo βερμούδα και μπεζ μπότες με τακούνι. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γυαλιά ηλίου, χιαστί τσάντα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε αλογοουρά. Στο πλευρό της βρισκόταν ο ράπερ, ο οποίος εμφανίστηκε με oversized λευκό T-shirt, τζιν παντελόνι και μαύρο καπέλο.

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@complex

Rocky and Rihanna take on the World Cup final 🔥 #worldcup #rihanna #asaprocky #argentina #spain

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Ριάνα και ASAP Rocky: Η εμφάνιση τους στον τελικό του Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες

Ριάνα και ASAP Rocky: Η εμφάνιση τους στον τελικό του Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
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Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα εμφανίστηκε και στη γιγαντοοθόνη του σταδίου.

Ο τελικός του Μουντιάλ συγκέντρωσε πλήθος διεθνών αστέρων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού, ενώ στο ημίχρονο πραγματοποιήθηκε ένα εντυπωσιακό 11λεπτο μουσικό σόου, σε επιμέλεια του Κρις Μάρτιν των Coldplay, με εμφανίσεις της Σακίρα, του Burna Boy, της Madonna, των BTS και του Justin Bieber.

Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ

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