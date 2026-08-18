Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 42χρονος που έκλεψε πάνω από 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη σύντροφό του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Περίπτερο Παγωτό

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 42χρονος που έκλεψε πάνω από 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη σύντροφό του

Κουβαλούσαν συνολικά 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα «ανοίγοντας» ένα ψυγείο περιπτέρου της περιοχής

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 42χρονος που έκλεψε πάνω από 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη σύντροφό του
Στράτος Λούβαρης
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Στη φυλακή κατέληξε 42χρονος που έκλεψε με τη σύντροφό του πάνω από 100 παγωτά και αλκοολούχα ποτά από περίπτερο της Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας και η 45χρονη συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο στην περιοχή της Μπότσαρη, στην ανατολική πλευρά της πόλης, όταν εντοπίστηκαν από αστυνομικούς να κουβαλούν τρία σακίδια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κουβαλούσαν συνολικά 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα «ανοίγοντας» ένα ψυγείο περιπτέρου της περιοχής.

Στην απολογία του, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όπου παραπέμφθηκαν δικαστούν, το ζευγάρι δήλωσε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι το ψυγείο από το οποίο έκλεψαν τα παγωτά και τα ποτά ήταν ανοιχτό. «Όλα τα πήραμε από ένα ψυγείο. Ζητάμε συγγνώμη και ντρεπόμαστε πολύ για την πράξη μας», είπαν.

Το δικαστήριο τους έκρινε και τους δύο ενόχους για κλοπή. Στον 42χρονο, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών. Το δικαστήριο διέταξε την έκτιση της ποινής του, καθώς αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Στην 45χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη, καθώς το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή της.
Στράτος Λούβαρης
61 ΣΧΟΛΙΑ

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