Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Η πρεμιέρα συγκέντρωσε πλήθος ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, του κινηματογράφου και σινεφίλ
Πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο έδωσαν το «παρών» στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν.
Το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της νέας ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη. Η πρεμιέρα συγκέντρωσε πλήθος ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και του κινηματογράφου, αλλά και σινεφίλ που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρώτοι τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη.
Δείτε φωτογραφίες
Το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της νέας ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη. Η πρεμιέρα συγκέντρωσε πλήθος ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και του κινηματογράφου, αλλά και σινεφίλ που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρώτοι τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη.
Δείτε φωτογραφίες
Η «Οδύσσεια» αποτελεί τη 13η μεγάλου μήκους ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και μεταφέρει για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το εμβληματικό έργο του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της δυτικής λογοτεχνίας. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε έξι διαφορετικές χώρες, ενώ ο σκηνοθέτης υλοποιεί ένα προσωπικό όνειρο πολλών ετών, καθώς η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας τη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη κινηματογραφική εμπειρία της μέχρι σήμερα πορείας του.
Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ζεντέγια και η Σαρλίζ Θερόν.
Το σενάριο και η σκηνοθεσία υπογράφονται από τον Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο ίδιος και η Έμα Τόμας, μέσω της εταιρείας τους Syncopy. Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Τόμας Χέισλιπ. Η «Οδύσσεια» έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2026.
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