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Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
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Οδύσσεια Πρεμιέρα Ορφέας Αυγουστίδης Δήμητρα Παπαδοπούλου Κατερίνα Μπέη

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες

Η πρεμιέρα συγκέντρωσε πλήθος ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, του κινηματογράφου και σινεφίλ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
33 ΣΧΟΛΙΑ
Πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο έδωσαν το «παρών» στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της νέας ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη. Η πρεμιέρα συγκέντρωσε πλήθος ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και του κινηματογράφου, αλλά και σινεφίλ που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρώτοι τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη.

Δείτε φωτογραφίες

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Σίσσυ Τουμάση - Αργύρης Πανταζάρας - Δανάη Μιχαλάκη - Γιώργος Παπαγεωργίου


Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Προμηθέας Αλειφερόπουλος - Ορφέας Αυγουστίδης

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Νίκος Περάκης - Κατερίνα Μπέη

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Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Γιώργος Τσεμπερόπουλος

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Ορφέας Αυγουστίδης με τη σύζυγό του

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Ντένης Ηλιάδης - Δήμητρα Παπαδοπούλου - Χρήστος Φερεντίνος

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Έλενα Γαλύφα

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Γιώργος Λεβέντης

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Αντίνοος Αλμπάνης

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Λίλα Μπακλέση

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Λευτέρης Τσάκαλος - Κλέλια Πανταζή

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Έλια Παπαηλίου - Άρια Παπανικολάου - Δημήτρης Παπανικολάου

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες
Ζήσης Ρούμπος

Η «Οδύσσεια» αποτελεί τη 13η μεγάλου μήκους ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και μεταφέρει για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το εμβληματικό έργο του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της δυτικής λογοτεχνίας. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε έξι διαφορετικές χώρες, ενώ ο σκηνοθέτης υλοποιεί ένα προσωπικό όνειρο πολλών ετών, καθώς η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας τη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη κινηματογραφική εμπειρία της μέχρι σήμερα πορείας του.

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ζεντέγια και η Σαρλίζ Θερόν.

The Odyssey | Official Countdown Trailer

Το σενάριο και η σκηνοθεσία υπογράφονται από τον Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο ίδιος και η Έμα Τόμας, μέσω της εταιρείας τους Syncopy. Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Τόμας Χέισλιπ. Η «Οδύσσεια» έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2026.
33 ΣΧΟΛΙΑ

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