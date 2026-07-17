Ποιοι έδωσαν το παρών στην ελληνική πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, δείτε φωτογραφίες

Ντένης Ηλιάδης - Δήμητρα Παπαδοπούλου - Χρήστος Φερεντίνος

Έλενα Γαλύφα

Γιώργος Λεβέντης

Αντίνοος Αλμπάνης

Λίλα Μπακλέση

Λευτέρης Τσάκαλος - Κλέλια Πανταζή

Έλια Παπαηλίου - Άρια Παπανικολάου - Δημήτρης Παπανικολάου

Ζήσης Ρούμπος

Η «Οδύσσεια» αποτελεί τη 13η μεγάλου μήκους ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και μεταφέρει για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το εμβληματικό έργο του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της δυτικής λογοτεχνίας. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε έξι διαφορετικές χώρες, ενώ ο σκηνοθέτης υλοποιεί ένα προσωπικό όνειρο πολλών ετών, καθώς η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας τη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη κινηματογραφική εμπειρία της μέχρι σήμερα πορείας του.Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ζεντέγια και η Σαρλίζ Θερόν.Το σενάριο και η σκηνοθεσία υπογράφονται από τον Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο ίδιος και η Έμα Τόμας, μέσω της εταιρείας τους Syncopy. Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Τόμας Χέισλιπ. Η «Οδύσσεια» έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2026.