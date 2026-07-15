Υψηλές τηλεθεάσεις στην ΕΡΤ λόγω του Μουντιάλ
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Τηλεθέαση ΕΡΤ Μουντιάλ

Υψηλές τηλεθεάσεις στην ΕΡΤ λόγω του Μουντιάλ

Ο Α’ ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας - Ισπανίας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 44,2%

Υψηλές τηλεθεάσεις στην ΕΡΤ λόγω του Μουντιάλ
Υψηλές τηλεθεάσεις σημειώνει το Μουντιάλ στην ΕΡΤ, με τη δημόσια τηλεόραση να καλύπτει την αθλητική διοργάνωση μέσα από όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες της, με ειδικές εκπομπές, αφιερώματα και ζωντανές μεταδόσεις των αγώνων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, γεγονός που αποτυπώνεται στην υψηλή τηλεθέαση των απευθείας μεταδόσεων και στις θεάσεις στο ERTFLIX. Ο Α’ ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας - Ισπανίας της  Τρίτης 14 Ιουλίου έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 44,2%, ενώ στα αντρικά κοινά ξεπέρασε το 68%.


Από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, στις 11/6, έως τις 14/7, το σύνολο των θεάσεων live και on demand στο ERTFLIX ξεπέρασε τις 12.500.000. Ταυτόχρονα, η ΕΡΤ έχει μετατρέψει το Μουντιάλ σε μια ψηφιακή εμπειρία, μέσα από τους ERT Sports λογαριασμούς σε Facebook, Instagram και TikTok. Έως τις 14 Ιουλίου, και στις τρεις πλατφόρμες οι συνολικές προβολές έχουν ξεπεράσει τα 110 εκατομμύρια.

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