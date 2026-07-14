Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
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Αποστολία Ζώη Μπαλί

Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»

Περπατώντας στη φύση, γνωρίζοντας την καθημερινότητα των ντόπιων και απολαμβάνοντας την κάθε λεπτομέρεια, γράφει στο Instagram

Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
9 ΣΧΟΛΙΑ
Τις διακοπές της στο Μπαλί συνεχίζει η Αποστολία Ζώη, δημοσιεύοντας νέο υλικό στα social media.

Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με τους ντόπιους και πόζαρε στα μέρη που επισκέφτηκε. Από το φωτογραφικό της άλμπουμ στο Instagram δεν έλειψαν τα στιγμιότυπα με μαγιό μέσα στη φύση. Μέσα από τον λογαριασμό της, η Αποστολία Ζώη μοιράστηκε και μερικές σκέψεις, διαπιστώνοντας ότι πολυτέλεια κρύβεται τελικά στην απλότητα.

Όπως έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Υπάρχουν μέρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Σήμερα στο Μπαλί ήταν μια από αυτές. Περπατώντας στη φύση, γνωρίζοντας την καθημερινότητα των ντόπιων και απολαμβάνοντας την κάθε λεπτομέρεια. Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια».

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε


Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί: «Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια»
9 ΣΧΟΛΙΑ

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