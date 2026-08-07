Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Οι ΗΠΑ «βλέπουν» σύντομα μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, «υπάρχει πρόοδος μεταξύ Ιράν και Ομάν»
Οι ΗΠΑ «βλέπουν» σύντομα μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, «υπάρχει πρόοδος μεταξύ Ιράν και Ομάν»
Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters
Πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και «αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία» δήλωσε απόψε ένας Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.
Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος.
«Υπάρχει πρόοδος μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά και αναμένουμε μια συμφωνία σύντομα» είπε η πηγή αυτή.
«Όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν», πρόσθεσε.
Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος.
«Υπάρχει πρόοδος μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά και αναμένουμε μια συμφωνία σύντομα» είπε η πηγή αυτή.
«Όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα