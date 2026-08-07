Οι ΗΠΑ «βλέπουν» σύντομα μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, «υπάρχει πρόοδος μεταξύ Ιράν και Ομάν»
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ ΗΠΑ Ιράν Συμφωνία Ομάν

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» σύντομα μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, «υπάρχει πρόοδος μεταξύ Ιράν και Ομάν»

Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» σύντομα μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, «υπάρχει πρόοδος μεταξύ Ιράν και Ομάν»
Πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και «αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία» δήλωσε απόψε ένας Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Υπάρχει πρόοδος μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά και αναμένουμε μια συμφωνία σύντομα» είπε η πηγή αυτή.

«Όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν», πρόσθεσε.

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