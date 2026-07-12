Οι Killers και η Λάνα Ντελ Ρέι θα ανέβουν στη σκηνή στο Grand Prix F1 της Σιγκαπούρης
Οι Killers και η Λάνα Ντελ Ρέι θα ανέβουν στη σκηνή στο Grand Prix F1 της Σιγκαπούρης
Μερικοί ακόμη καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν είναι οι JJ Lin, CORTIS, Zara Larsson, James Arthur, Split Enz, Goo Goo Dolls, Τζάνετ Τζάκσον, Μαρκ Ρόνσον
Οι Killers και η Λάνα Ντελ Ρέι θα εμφανιστούν στο Grand Prix F1 της Σιγκαπούρης που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, συμπληρώνοντας το ψυχαγωγικό πρόγραμμα για την ετήσια διοργάνωση αγώνων αυτοκινήτων.
Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα The Killers θα ανέβει στο Padang Stage στη Ζώνη 4 μετά την προκριματική περίοδο στις 10 Οκτωβρίου, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κάνει το ντεμπούτο στο Formula 1 Singapore Grand Prix 2026, στην ίδια σκηνή στις 11 Οκτωβρίου.
Άλλοι καλλιτέχνες που ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι θα εμφανιστούν είναι οι JJ Lin, CORTIS, Zara Larsson, James Arthur, Split Enz, Goo Goo Dolls, Janet Jackson, Mark Ronson, DJ Snake, Major Lazer Soundsystem και Rev Run. Οι Killers ανέβηκαν τελευταία φορά στη σκηνή του Padang το 2018 με τον Βρετανό τραγουδιστή και συνιδρυτή των Oasis, Λίαμ Γκάλαχερ, σε μια συναυλία που προσέλκυσε 60.000 θεατές.
To πολυβραβευμένο και πολυπλατινένιο συγκρότημα The Killers έχει γίνει ένα από τα σπουδαιότερα ροκ του 21ου αιώνα. Με πάνω από 35 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως και οκτώ άλμπουμ, έχουν κερδίσει υποψηφιότητες για βραβεία Grammy, ΑΜΑ και MTV.
Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Λάνα Ντελ Ρέι είναι μια από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της, γνωστή για την υποβλητική της αφήγηση, τα συγκλονιστικά φωνητικά της και το χαρακτηριστικό της μείγμα ποπ, ίντι και αμερικανικής μουσικής, αναφέρουν οι διοργανωτές.
Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα The Killers θα ανέβει στο Padang Stage στη Ζώνη 4 μετά την προκριματική περίοδο στις 10 Οκτωβρίου, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κάνει το ντεμπούτο στο Formula 1 Singapore Grand Prix 2026, στην ίδια σκηνή στις 11 Οκτωβρίου.
Άλλοι καλλιτέχνες που ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι θα εμφανιστούν είναι οι JJ Lin, CORTIS, Zara Larsson, James Arthur, Split Enz, Goo Goo Dolls, Janet Jackson, Mark Ronson, DJ Snake, Major Lazer Soundsystem και Rev Run. Οι Killers ανέβηκαν τελευταία φορά στη σκηνή του Padang το 2018 με τον Βρετανό τραγουδιστή και συνιδρυτή των Oasis, Λίαμ Γκάλαχερ, σε μια συναυλία που προσέλκυσε 60.000 θεατές.
The #SingaporeGP Padang stage line-up is now complete with THE KILLERS and LANA DEL REY!— SingaporeGP (@F1NightRace) July 10, 2026
One of the most distinctive and influential artists of her generation, Lana Del Rey will make her first-ever Singapore concert debut at the Marina Bay Street Circuit 👑 Celebrated for her… pic.twitter.com/xU1Fv8Otf2
Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Λάνα Ντελ Ρέι είναι μια από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της, γνωστή για την υποβλητική της αφήγηση, τα συγκλονιστικά φωνητικά της και το χαρακτηριστικό της μείγμα ποπ, ίντι και αμερικανικής μουσικής, αναφέρουν οι διοργανωτές.
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